 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Мобільний застосунок UNITED24 реалізує пряму підтримку підрозділів БпЛА

22 августа 2025 г., 17:15
0 
 

Мобільний застосунок UNITED24 реалізує пряму підтримку підрозділів БпЛА

Фандрейзингова платформа UNITED24 підтримки України спільно з Мінцифрою запустили мобільний застосунок для підтримки українських підрозділів на передовій. У фокусі – найефективніші бойові підрозділи БпЛА в межах ініціативи «Лінія дронів».

Можливості застосунку UNITED24: прямі пожертви (обирайте підрозділ і надсилайте підтримку просто на його рахунок); персоналізація (створіть свій аватар і позивний, станьте частиною цифрової спільноти); контент від військових (новини, фото, відео та історії з передової в застосунку); статистика та рейтинг (стежте за власними донатами, отримуйте бейджі та позиції в загальному рейтингу).

«Це революція у взаємодії між донорами й тими, кого вони підтримують. Люди з будь-якої країни зможуть у режимі реального часу бачити, як працюють їхні внески, підтримувати прямий зв’язок з підрозділами, дізнаватися про їхні потреби й отримувати подяку. UNITED24 вже акумулювала понад 1,45 млрд дол., а з новим застосунком підтримати Україну можна ще швидше й зручніше», – зазначає Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  