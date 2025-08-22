Мобільний застосунок UNITED24 реалізує пряму підтримку підрозділів БпЛА

22 августа 2025 г., 17:15

Фандрейзингова платформа UNITED24 підтримки України спільно з Мінцифрою запустили мобільний застосунок для підтримки українських підрозділів на передовій. У фокусі – найефективніші бойові підрозділи БпЛА в межах ініціативи «Лінія дронів».

Можливості застосунку UNITED24: прямі пожертви (обирайте підрозділ і надсилайте підтримку просто на його рахунок); персоналізація (створіть свій аватар і позивний, станьте частиною цифрової спільноти); контент від військових (новини, фото, відео та історії з передової в застосунку); статистика та рейтинг (стежте за власними донатами, отримуйте бейджі та позиції в загальному рейтингу).

«Це революція у взаємодії між донорами й тими, кого вони підтримують. Люди з будь-якої країни зможуть у режимі реального часу бачити, як працюють їхні внески, підтримувати прямий зв’язок з підрозділами, дізнаватися про їхні потреби й отримувати подяку. UNITED24 вже акумулювала понад 1,45 млрд дол., а з новим застосунком підтримати Україну можна ще швидше й зручніше», – зазначає Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

