Доходи Check Point у ІІІ кв. зросли на 7% до 678 млн дол.

Check Point Software Technologies представила фінансові результати за третій квартал, що закінчився 30 вересня 2025 року.



Загальні доходи зросли на 7% до 678 млн дол., при цьому доходи від підписок на безпекові послуги зросли на 10%, склавши 305 млн дол.



Виконавчий директор Check Point Software Technologies, Надав Зафрір (Nadav Zafrir), заявив, що компанія продемонструвала сильні результати у третьому кварталі, що було обумовлено підвищеним попитом на її комплексний портфель, включаючи рішення Hybrid-Mesh-Network, Workspace та External Risk Management (ERM). Зафрір також наголосив на просуванні стратегії AI First через стратегічне придбання Lakera, що посилює позицію компанії як постачальника всеосяжної, повнофункціональної платформи безпеки на основі штучного інтелекту.



У третьому кварталі 2025 року Non-GAAP прибуток на розведену акцію (EPS) склав 3,94 дол., а GAAP EPS — 3,28 дол., що є стрімким зростанням на 75% та 79% відповідно порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Операційний прибуток досяг 282 млн дол., що становить 42% від загальних доходів.



Протягом кварталу Check Point продовжувала програму зворотного викупу акцій, приблизно 1,6 мільйона акцій на загальну суму близько 325 млн дол. Грошові кошти, ринкові цінні папери та короткострокові депозити компанії на кінець кварталу становили 2,817 млрд дол. Також було здійснено платіж близько 160 млн дол. за земельну ділянку для нового кампусу Check Point у Тель-Авіві.

