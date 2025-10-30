Durabook представляє захищений планшет R10 Copilot+ PC наступного покоління

30 октября 2025 г., 16:35

0

Tweet

Бренд захищених мобільних рішень Durabook, що належить Twinhead International Corporation, оголосив про запуск свого повністю захищеного планшета нового покоління R10 на базі AI. Оснащений високопродуктивними процесорами Intel Core Ultra 200V, цей 10-дюймовий пристрій є одним із перших на ринку захищених планшетів класу Copilot+ PC. Переосмислюючи універсальність у світі планшетів, R10 можна під’єднати до знімної клавіатури з підсвічуванням, що перетворює його на захищений ноутбук-трансформер 2-в-1. Цей адаптивний дизайн забезпечує ідеальний баланс продуктивності, надійності та мобільності, надаючи користувачам потужний та інтелектуальний захищений пристрій, який поєднує передові можливості AI з фірмовою довговічністю Durabook і перевіреним у польових умовах дизайном.



Генеральний директор Twinhead, Фред Као (Fred Kao), сказав: "Пристрої Durabook створені для задоволення потреб професіоналів, які покладаються на потужні та надійні технології, щоб залишатися продуктивними в будь-якому середовищі. Компактний та універсальний R10 переосмислює категорію 10-дюймових захищених планшетів, забезпечуючи підвищену AI-продуктивність, підтриману розумною інженерією для оптимальної зручності використання. Адаптивний дизайн і можливість налаштування R10 роблять його ідеальним партнером для польових працівників у широкому діапазоні секторів, включаючи промислове виробництво, управління складами, автомобільну діагностику, громадську безпеку, комунальні послуги, транспорт і логістику."





Оснащений процесором Intel Core Ultra 200V, R10 забезпечує виняткову обчислювальну потужність із покращеною продуктивністю AI, енергоефективністю та можливістю багатозадачності. Завдяки новій архітектурі ядер Performance/Low Power Efficient, пам’яті LPDDR5X з низькою затримкою та швидкості до 5,0 ГГц, R10 перевершує очікування, забезпечуючи на 50% вищу продуктивність, ніж процесори Intel 12-го покоління.



Створений для AI на периферії (AI at the edge), R10 поєднує обчислювальні механізми CPU, GPU та NPU, забезпечуючи 120 TOPS загальної продуктивності AI для прийняття критично важливих рішень у реальному часі. Як пристрій Copilot+ PC, R10 також інтегрує апаратне прискорення AI безпосередньо в пристрої, дозволяючи функціям Microsoft Copilot працювати безпечно та безперебійно, навіть без доступу до хмари. Цей складний рівень технологій забезпечує миттєве підсумовування, інтелектуальний пошук та адаптивне управління завданнями для фахівців у польових умовах 24/7.





Розроблений для роботи в найсуворіших умовах, R10 відповідає стандартам MIL-STD-810H, витримує падіння з 6 футів та має сертифікацію IP66. Він має підтверджену стійкість до падінь, ударів, вібрації, пилу і навіть соляного туману, а також залишається працездатним за найекстремальніших температур: від -29°C до спеки 63°C. Крім того, планшет також сертифікований за MIL-STD 461G на електромагнітну сумісність та ANSI/UL C1D2 для використання у визначених небезпечних місцях та потенційно вибухонебезпечних середовищах.



R10 також оснащений 10,1-дюймовим TFT LCD WUXGA (1920x1200) дисплеєм DynaVue, який читається при сонячному світлі, з яскравістю до 1000 ніт, завдяки чому кожна деталь зображення відображається з максимальною чіткістю за будь-якої погоди. Завдяки підтримці Microsoft Pen Protocol (MPP) 1.51, R10 забезпечує точну роботу стилуса, дозволяючи інженерам підписувати звіти, робити начерки діаграм та анотувати креслення безпосередньо на екрані з точністю та легкістю.





R10 оснащений повним набором інтегрованих технологій, включаючи порт Thunderbolt 4, порт USB 3.2 Gen 2 Type-A, подвійний SIM-слот (Nano SIM & eSIM), до двох портів RJ-45 та додатковий послідовний порт RS-232. Крім того, бездротове підключення включає 5G/4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth V5.4 та GPS, забезпечуючи постійне, безпечне з’єднання в будь-якому середовищі. Додаючи універсальності, планшет підтримує модульні розширення, адаптовані для польових застосувань, такі як сканер штрих-кодів, зчитувач магнітних смуг, зчитувач смарт-карт та RFID (NFC) зчитувач, підвищуючи продуктивність у різноманітних промислових та операційних сценаріях.



Спеціалізовані польові програми вимагають подовженого часу автономної роботи, тому R10 має конструкцію з батареєю з можливістю гарячої заміни (hot-swappable battery) з опціональною батареєю високої ємності до 16 годин, що дозволяє користувачам замінювати батареї в польових умовах без простоїв.



Створений спеціально для професіоналів, які працюють із конфіденційними даними, інтегрований Microsoft Pluton Security Processor в R10 забезпечує захист від рівня чипа до хмари на апаратному рівні, захищаючи облікові дані та ключі шифрування з моменту увімкнення пристрою. Розширена підтримка безпеки також включає TPM 2.0 як стандарт та опціональний Intel vPro, а також 5,0-мегапіксельну ІЧ-камеру для Windows Hello з динамічним затвором, 11-мегапіксельну задню камеру з динамічним затвором, підтримку Windows 11 Secured-core PC та опціональний сканер відбитків пальців, що відповідає потребам сучасних клієнтів у мобільному робочому середовищі, що постійно розвивається.



Новий повністю захищений планшет R10 вже доступний для замовлення.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI