Gartner: глобальні ІТ-видатки у 2026 р. Зростуть до 6,15 трлн дол. на фоні АІ-буму

5 февраля 2026 г., 9:35

0

Tweet

Згідно з останнім звітом аналітичної компанії Gartner, світові витрати на інформаційні технології в поточному році зростуть на 10,8% порівняно з 2025 роком. Загальний обсяг ринку сягне колосальних 6,15 трлн дол., що свідчить про інтенсивну цифрову трансформацію глобальної економіки.



Попри розмови про можливу «бульбашку» штучного інтелекту, інвестиції в АІ-інфраструктуру залишаються стабільно високими. Віцепрезидент Gartner Джон-Девід Лавлок (John-David Lovelock) зазначив, що попит з боку хмарних провайдерів продовжує стимулювати закупівлю серверів, оптимізованих для великих обчислювальних навантажень.



Найдинамічнішим сегментом стануть системи для дата-центрів, витрати на які підскочать на 31,7% і перевищать 650 млрд дол. Окремо на сервери у 2026 році буде витрачено на 36,9% більше.



Програмне забезпечення також демонструє високий потенціал: витрати в цьому секторі складуть понад 1,4 трлн дол. (зростання на 14,7%). Особливо вражає динаміка генеративного АІ (GenAI) - витрати на розробку та впровадження таких моделей зростуть на 80,8%. Частка GenAI на ринку програмного забезпечення збільшиться на 1,8%, що підкреслює інтеграцію інтелектуальних агентів у повсякденні бізнес-процеси.



Водночас сегмент споживчих пристроїв продемонструє уповільнення - зростання видатків на смартфони, ПК та планшети обмежиться 6,1%, склавши 836 млрд дол. Аналітики пояснюють це зростанням цін на компоненти, зокрема на модулі пам'яті, що збільшує середню вартість гаджетів та змушує споживачів довше користуватися старими пристроями. Крім того, дефіцит пам'яті негативно впливає на бюджетний сегмент ринку, де низька маржинальність не дозволяє виробникам поглинати додаткові витрати. ІТ-послуги залишатимуться найбільшою категорією за обсягом, досягнувши 1,86 трлн дол., тоді як витрати на комунікаційні сервіси зростуть помірно - на 4,7% до 1,36 трлн дол.



Прогноз Gartner на 2026 рік підтверджує, що ми живемо в епоху «залізної» революції АІ. Стрибок витрат на дата-центри на 31,7% - це неймовірний показник для такого масштабного ринку, який свідчить про те, що техгіганти готові інвестувати сотні млрд дол. у фундамент майбутнього інтелекту. Фактично, кожна десята доларова купюра у світових ІТ-видатках зараз так чи інакше пов'язана з обробкою даних для нейромереж.



Цікавим є контраст між корпоративним та споживчим секторами. Поки бізнес скуповує сервери та ПЗ на трильйони дол., звичайний користувач стає обережнішим через дорожнечу комплектуючих. Це створює ризик розриву: потужні хмарні сервіси стають доступнішими, але залізо, з якого люди мають до них звертатися (смартфони та ПК), стає дорожчим. Для вендорів це сигнал - у 2026 році успіх матиме не той, хто просто продасть пристрій, а той, хто запропонує цінний підписний сервіс на базі АІ, здатний виправдати високу вартість нового гаджета.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI