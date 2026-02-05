SAP Business One отримує 10 нових клієнтів щодня

5 февраля 2026 г., 12:29

Компанія SAP заявила, що сьогодні понад 83 000 клієнтів і 1,2 мільйона користувачів у більш ніж 170 країнах світу покладаються на SAP Business One.



При цьому рішення підтримується глобальною мережею з 850 партнерів та понад 500 розширень, специфічних для галузі та країни.



У компанії відзначають, що замість підходу «один розмір для всіх» рішення SAP Business One було створене для того, щоб надати малому бізнесу та компаніям нижнього сегмента середнього ринку ERP-рішення, яке зростає разом із ними та відповідає їхнім змінним потребам у процесі розвитку й успіху.



«Рішення створене так, щоб з ним було легко почати роботу, - зазначив Даріус Гейдаріан, керівник напряму Partner Solution Enablement SAP Business One. - Організації можуть стартувати лише з одного користувача й масштабуватися відповідно до зростання потреб, додаючи нових співробітників, локації або дочірні компанії».



Рішення адаптоано до того, як працюють невеликі організації, пропонуючи як швидке впровадження для віддалених офісів, так і скоординовані розгортання в різних регіонах. Воно забезпечує сучасний браузерний користувацький досвід і легко інтегрується з аналітичними рішеннями SAP та інструментами автоматизації.



«SAP продовжує інвестувати в майбутнє SAP Business One. Наша партнерська екосистема залишається в центрі цього успіху — забезпечуючи автономність, стійкість, зростання та щоденне залучення нових клієнтів», заявив директор SAP із партнерських програм Карл Фарбах.



Він також відзначив, що партнери відіграють центральну роль в екосистемі SAP Business One. SAP тісно співпрацює з широкою мережею партнерів - експертів з упровадження та підтримки SAP Business One. Вони мають необхідну експертизу, щоб адаптувати рішення до конкретних потреб кожного клієнта, з урахуванням галузевої специфіки, локалізації та регуляторних вимог.



«Партнери також роблять внесок у розвиток SAP Business One, розробляючи доповнення та галузеві рішення, які допомагають клієнтам вирішувати унікальні завдання», - додав Даріус Гейдаріан. Співпраця між SAP і партнерами гарантує, що клієнти отримують переваги як від технологій SAP, так і від спеціалізованих знань локальних експертів.



Типовий клієнт SAP Business One - це мала або середня компанія, яка шукає доступне, гнучке та масштабоване ERP-рішення. Такі організації часто мають потребу управляти широким спектром бізнес-функцій - від бухгалтерського обліку та фінансів до закупівель, управління запасами, продажів, взаємин із клієнтами та звітності - в єдиній системі.



SAP Business One допомагає їм отримати контроль над бізнесом, оптимізувати процеси та ухвалювати стратегічні рішення на основі даних у режимі реального часу. Рішення легко налаштовується відповідно до потреб бізнесу, що змінюються, та підтримує міжнародну експансію завдяки 28 мовам і 50 локалізаціям для різних країн.



«Ми пишаємося тим, що SAP Business One є частиною портфеля рішень SAP, - підсумував Гейдаріан. - Щороку SAP Business One обирають три тисячі нових клієнтів, у середньому 10 компаній щодня».

