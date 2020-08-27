Cisco усилит Webex с прибретением BabbleLabs

27 августа 2020 г., 13:15

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Компания Cisco официально объявила о поглощении BabbleLabs, со штаб-квартирой в г. Кэмпбелл (шт. Калифорния).



Как отмечается, приобретение технологии шумоподавления и улучшения качества речи BabbleLabs планируется Cisco для максимального повышения качества видеосовещаний, проводимых с помощью приложения Webex.



Обрабатывая весь сигнал там, где находится источник шума, т.е. на клиентской стороне, технология обеспечивает конфиденциальность и безопасность, и соответствует принципиальному подходу Cisco к безопасности как неотъемлемой части любой системы.



Сегодня рабочее место там, где находится человек, поэтому нежелательные фоновые шумы становятся одним из самых распространенных отвлекающих факторов современной рабочей среды. Технологии BabbleLabs позволяют избавиться от нежелательных звуков во время проведения онлайн-встреч, будь то лай собак, гул от газонокосилки или автомобильная сигнализация.



Для повышения качества приложений для совместной работы и общения BabbleLabs использует продвинутые технологии на базе искусственного интеллекта (ИИ), позволяющие выделять речь на фоне нежелательных шумов. Не ограничиваясь существующими решениями шумоподавления, BabbleLabs обеспечивает устраняют фоновый шум в реальном времени и повышают качество речи для улучшения общения, независимо от языка.



По данным глобального исследования Cisco о будущем рабочих процессов, 98% опрошенных заявили, что при работе из дома их раздражают различные отвлекающие факторы. Два из пяти таких факторов относятся к фоновым шумам на стороне как других участников конференций, так и самого работника.



С приобретением BabbleLabs Cisco внедрит нативные функции шумоподавления во все решения своего портфолио совместной работы. Первоначально Cisco сосредоточится на применении технологий BabbleLabs для обеспечения максимального качества звучания для пользователей Webex Meetings, которые при этом могут подключаться как в конференц-зале, так и с помощью мобильного устройства. Не будем забывать, что первоклассный пользовательский опыт прежде всего подразумевает безопасность. BabbleLabs поддерживает стратегию Cisco касательно безопасной и конфиденциальной совместной работы, обрабатывая весь сигнал там, где находится источник шума, т.е. на клиентской стороне. Таким образом, BabbleLabs соответствует строгим политикам обработки данных, которые лежат в основе принципиального подхода Cisco к безопасности как неотъемлемой части любой системы.



Закрытие сделки по приобретению BabbleLabs планируется на 1-й квартал 2021-го финансового года Cisco при выполнении обычных условий закрытия сделок и получении необходимых одобрений регулятора.



По завершении транзакции специалисты BabbleLabs вольются в группу совместной работы Cisco Collaboration Group под руководством вице-президента и генерального менеджера Джаведа Хана (Javed Khan), которая входит в состав бизнес-группы безопасности и приложений компании Cisco, возглавляемой Джиту Пателем.



По заявлению компании, решениям для совместной работы Cisco Collaboration доверяют 95% компаний рейтинга Fortune.

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