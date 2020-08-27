Смартфоны превзойдут «зеркалки» по чувствительности и динамическому диапазону

27 августа 2020 г., 13:55

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Фирма SeeDevice заявила, что её технология PAT-PD (Photon Assisted Tunneling-Photo Detector) может значительно превзойти лучшие сегодняшние зеркальные фотоаппараты, позволит автономным автомобилям быстрее видеть препятствия, а медицинским приборам — определять состав крови через кожу.

PAT-PD, по информации разработчика, практически ликвидирует утечку фотонов из сенсора и реализует фотосъемку как в видимом, так и в ближнем ИК-диапазоне. Датчики на базе PAT-PD оставляют далеко позади сегодняшние сенсоры изображений в таких областях, как уменьшение искажений от движения, съёмка при слабом освещении и динамический диапазон. Компания опубликовала на своём веб-сайте несколько сравнительных изображений, на одном из них её датчик превосходит цифровую камеру по качеству неподвижного изображения, снятого при очень низкой освещенности.

SeeDevice заявляет, что её технология настолько мощна, что позволяет получать снимки кровеносных сосудов под кожей, открывая путь для биометрических и биомедицинских приложений. «В зависимости от длины волны, на которую мы настраиваемся, — говорит вице-президент по маркетингу Марк Шедд (Mark Shedd), — мы можем обнаружить что угодно, от уровня глюкозы, уровня жира/холестерина, частоты сердечных сокращений и даже уровня алкоголя».

Но, хотя компания примеривается к разным видам приложений, в первую очередь она утверждает, что датчики PAT-PD, идеально подходят для смартфонов, причём, производительность сенсоров парадоксально улучшается по мере того, как их фотоприёмники становятся меньше.

Недавно SeeDevice анонсировала лицензионное соглашение с корпорацией MegaChips, которое позволяет разработчикам микросхем не имеющим собственного производства, интегрировать технологию PAT-PD в свои продукты. SeeDevice рассчитывает, что ее датчики появятся в продаже в следующем году.

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