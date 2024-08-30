Cisco придбала стартап Robust Intelligence

30 августа 2024 г., 14:45

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Cisco Systems заявила в понеділок, що завершує операцію з придбання стартапу Robust Intelligence, що займається розробкою систем безпеки на основі штучного інтелекту. Сума угоди не розголошується.

Robust Intelligence створила платформу, яка призначена для захисту моделей штучного інтелекту і даних, якими вони живляться, протягом усього життєвого циклу від розробки до виробництва. Компанія вперше привернула увагу Cisco кілька років тому, коли мережевий гігант інвестував у неї через свій підрозділ Cisco Investments.

«Поєднання Cisco і Robust Intelligence означає, що ми можемо безперешкодно впроваджувати передові технології обробки даних на основі штучного інтелекту в наявні потоки даних, вбудовуючи їх в продукти Cisco для забезпечення безпеки і мережевих рішень», - зазначив Том Гілліс (Tom Gillis), старший віце-президент і генеральний директор підрозділу безпеки Cisco. Він також додав, що Cisco вважає, що ця інтеграція забезпечить чудову видимість трафіку AI, тому її клієнти зможуть створювати і розгортати додатки штучного інтелекту в більш безпечний спосіб.

Крім того, Cisco вважає, що інструменти Robust Intelligence можуть допомогти в захисті від загроз для додатків і моделей AI. Компанія заявила, що вони допоможуть зменшити такі ризики, як атаки швидкого введення. Тобто інциденти, коли зловмисники намагаються спонукати АІ-моделі до поганої поведінки. За словами Гілліса, це також може допомогти захиститися від отруєння даних, джейлбрейку та ненавмисних результатів роботи моделі. Інші переваги для користувачів включають спрощену конфігурацію і зручність використання, прогнозування атак і адаптивне застосування політик.

Компанія заявила, що планує об'єднати можливості автоматизованої оцінки моделей і зниження ризиків Robust Intelligence в рамках Cisco Security Cloud, щоб клієнти могли захистити свою мережу, додатки штучного інтелекту, моделі і користувачів в одному місці.

Гілліс зазначив, що клієнти все частіше надають пріоритет модернізації інформаційних технологій і кібербезпеці для захисту своїх інвестицій в АІ. Як доказ цього він наводить Індекс готовності до АІ 2024 від Cisco. Це дослідження показало, що 95% підприємств вважають, що АІ «суттєво вплине на ІТ-інфраструктуру та безпеку».

Як наслідок, підприємствам знадобляться більш надійні заходи безпеки. «Оскільки організації все більше покладаються на додатки АІ для впровадження інновацій та підвищення ефективності, захист цих додатків і моделей, що лежать в їх основі, стає критично важливим, - зазначив Гілліс. - Традиційні інструменти безпеки часто не справляються з унікальними викликами, які ставить перед ними AI, створюючи нагальну потребу в спеціалізованих рішеннях».

Придбання Robust Intelligence прискорює вихід Cisco на ринок систем безпеки в рамках постійних зусиль з диверсифікації доходів і збільшення постійних продажів.

Як зазначають аналітики, компанія, яка колись була найдорожчою у світі, в останні роки зіткнулася зі зниженням доходів від свого основного бізнесу з виробництва мережевого обладнання. Її клієнти постійно переносять робочі навантаження в публічну хмару, тому вони менше інвестують у власне обладнання. Cisco відреагувала на це, зосередившись на мережевій безпеці, зокрема, заплативши 28 мільярдів доларів за придбання компанії Splunk, яка займається кібербезпекою та спостереженням за мережею. Тим часом бум штучного інтелекту надав цьому питанню ще більшої актуальності, оскільки підприємства все ще намагаються зрозуміти, як захистити свої інвестиції в штучний інтелект.

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