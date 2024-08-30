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АІ-платформа Midjourney почне розробляти своє апаратне забезпечення

30 августа 2024 г., 13:35
TechCrunch повідомляє, що Midjourney, АІ-платформа для створення зображень, переходить до розробки апаратного забезпечення.
 
Midjourney, як повідомляється, отримала понад 200 мільйонів доларів доходу без жодних інвестицій з боку венчурних фондів.
 
Про це компанія повідомила в середу у своєму пості на X. Її нова команда розробників буде базуватися в Сан-Франциско.
 
Щодо того, чим може займатися Midjourney, команду у біля 100 осіб очолить Ахмад Аббас (Ahmad Abbas). Він колишній співробітник Neuralink, допомагав розробляти Apple Vision Pro.
 
Генеральний директор Midjourney Девід Хольц (David Holz) також не новачок в апаратному забезпеченні. Він був співзасновником компанії Leap Motion, яка створювала периферійні пристрої для відстеження рухів. До речі, Ахмад Аббас працював разом з Хольцем у Leap.
 
Попри судові позови щодо підходу до навчання штучного інтелекту, Midjourney заявила, що продовжує розробляти моделі штучного інтелекту для створення відео та 3D-зображень. Можливо, апаратне забезпечення також може бути пов'язане з цими зусиллями.

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