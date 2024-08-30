АІ-платформа Midjourney почне розробляти своє апаратне забезпечення

30 августа 2024 г., 13:35

TechCrunch повідомляє, що Midjourney, АІ-платформа для створення зображень, переходить до розробки апаратного забезпечення.

Midjourney, як повідомляється, отримала понад 200 мільйонів доларів доходу без жодних інвестицій з боку венчурних фондів.

Про це компанія повідомила в середу у своєму пості на X. Її нова команда розробників буде базуватися в Сан-Франциско.

Щодо того, чим може займатися Midjourney, команду у біля 100 осіб очолить Ахмад Аббас (Ahmad Abbas). Він колишній співробітник Neuralink, допомагав розробляти Apple Vision Pro.

Генеральний директор Midjourney Девід Хольц (David Holz) також не новачок в апаратному забезпеченні. Він був співзасновником компанії Leap Motion, яка створювала периферійні пристрої для відстеження рухів. До речі, Ахмад Аббас працював разом з Хольцем у Leap.

Попри судові позови щодо підходу до навчання штучного інтелекту, Midjourney заявила, що продовжує розробляти моделі штучного інтелекту для створення відео та 3D-зображень. Можливо, апаратне забезпечення також може бути пов'язане з цими зусиллями.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора