Дохід «Vodafone Україна» у I півріччі збільшився до 11,7 млрд грн.

30 августа 2024 г., 15:35

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За підсумками першого півріччя «Vodafone Україна» демонструє стабільність бізнесу і позитивну динаміку основних операційних та фінансових показників. Так виторг телекомоператора з січня по червень склала 11,7 млрд грн, що на 13% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Показник OIBDA за перші шість місяців становив 6,408 млрд грн. (+8%), а маржа OIBDA – 54.7% (-2,3 п.п.). Чистий прибуток компанії склав 1,95 млрд грн. Зниження на 14% у річному зіставленні обумовлене коливанням валютного курсу. Середній дохід на одного користувача (ARPU) за звітний період збільшився на +6,8% та досяг 115,8 грн на місяць.

Основним фактором зростання стало збільшення кількості клієнтів – до мобільної мережі Vodafone доєднались 700 тис. нових абонентів, а загальна їх кількість досягла 15,9 млн. Послугами фіксованого інтернету компанії користується вже понад 250 тис. клієнтів. Більш як 2 млн клієнтів оператора залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone за українськими тарифами.

Обсяг капіталовкладень Vodafone в інфраструктуру країни у I півріччі становить 2,12 млрд грн. Загалом протягом минулих 2,5 років повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 11,36 млрд грн. Пріоритетні напрямки: енергостійкість об'єктів мобільного зв'язку та розширення ємності мережі мобільного зв'язку та будівництво мереж фіксованого доступу до інтернету на базі сучасної технології GPON.

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