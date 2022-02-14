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Lynk провела прямые подключения своего пятого спутника к наземным телефонам

14 февраля 2022 г., 10:25
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Lynk Global объявила об успешном завершении предэксплуатационных тестов пятого из её спутников. Это важное технологическое достижение демонстрирует, что компания уверенно движется к коммерческому запуску сервиса «орбитальных сотовых вышек», запланированному на текущий год.

В ходе испытаний пятый спутник Lynk подключался к тысячам уникальных устройств, включая смартфоны и планшеты, устройства IoT, автомобили, грузовики и даже тракторы. Сеансы двусторонних коммуникаций проходили в пяти разных странах (Багамы, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США) на трёх континентах. При этом спутник Lynk с орибиты связывался с мобильными телефонами восьми из десяти крупнейших операторов сотовых коммуникаций.

Со времени своего основания в 2017 году Lynk заключила контракты на предоставление коммерческих сервисов с семью провайдерами мобильных сетей и намерена в наступившем году расширить их список.

«Мобильный телефон — самая важная часть технологии в жизни миллиардов людей. Он произвел революцию в том, как мы общаемся, и преобразовал экономику и общество во всём мире.  Тем не менее, существующие наземные вышки не обеспечивают и никогда не смогут обеспечить покрытие обширных регионов нашей планеты», – отметил генеральный директор и соучредитель Lynk Чарльз Миллер (Charles Miller), выступивший 8 февраля с докладом на симпозиуме в Силиконовой долине о нынешнем состоянии и будущих перспективах созвездия спутников SmallSat.

«В Lynk мы считаем, что каждый человек должен иметь доступную и надёжную мобильную связь в любом месте. Мы рады видеть завершение испытаний нашего пятого спутника, так как мы приближаемся на один шаг ближе к запуску коммерческих услуг в конце этого года», – заявил он.

В рамках этого анонса Lynk выпустила карту, демонстрирующую некоторые из результатов, впервые в мире достигнутых во время этого тестирования, а также изображение нового дизайна своего спутника, оптимизированного для прямой спутниковой связи с телефоном.

 Lynk ожидает получения лицензии Федеральной комиссии по связи (FCC) в соответствии с правилами, принятыми в 2019 году для ускорения ратификации орбитальных систем, насчитывающих не более десятка спутников. Из-за малочисленности спутниковой флотилии первоначальный сервис Lynk, вероятно, будет ограничен обменом сообщениями и экстренными оповещениями.

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