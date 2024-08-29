Член ради директорів Intel пішов з компанії після розбіжностей з СЕО

29 августа 2024 г., 11:35

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Reuters пише, що раптова відставка високопоставленого члена ради директорів Intel відбулася після розбіжностей з генеральним директором Петом Гелсінгером (Pat Gelsinger) та іншим керівництвом. Ліп-Бу Тан ( Lip-Bu Tan) вважав роздутою кількість робочої сили американської компанії, культурою несхильності до ризику і відставанням стратегії розвитку штучного інтелекту.

Ліп-Бу Тан, ветеран напівпровідникової індустрії, заявив, що залишає раду директорів через особисте рішення «змінити пріоритети різних зобов'язань». Він додав, що залишається «прихильником компанії і її важливої роботи», в поданій в четвер заяві до регуляторних органів.

Колишній генеральний директор компанії Cadence Design, яка пропонує програмне забезпечення для розробки мікросхем, приєднався до ради директорів Intel два роки тому в рамках плану з відновлення компанії як провідного світового виробника чипів. У жовтні 2023 року рада розширила сферу відповідальності Тана, уповноваживши його контролювати виробничі операції.

За словами джерел, які не мають права говорити публічно, з часом Ліп-Бу Тан розчарувався у підходах до формування штату працівників компанії, її підході до контрактного виробництва, а також у несхильності до ризику та бюрократичній культурі Intel.

Про обставини звільнення Тана раніше не повідомлялося. Відхід ветерана індустрії, якого поважають інвестори, через стратегію Intel ілюструє невизначеність її зусиль щодо повороту до кращого майбутнього.

За словами колишніх керівників, компанія переживає один з найпохмуріших періодів у своїй п'ятдесятирічній історії, що робить її вразливою до потенційної атаки акціонерів-активістів. Intel найняла інвестиційний банк Morgan Stanley для підготовки захисту, згідно з джерелами, знайомими з цим питанням, що підтверджує попереднє повідомлення.

Як зазначає Reuters, цього місяця Intel призупинила видачу дивідендів, які вона виплачувала протягом десятиліть, коли повідомила про результати і плани скорочення капітальних витрат на будівництво заводів. Наступного дня інвестори втратили понад 30 мільярдів доларів з ринкової вартості компанії, або більше чверті її вартості.

Боротьба Intel відбувається на тлі агресивних інвестицій і продажів з боку конкурентів, охоплених сплеском інтересу до штучного інтелекту. Бум АІ перетворив виробника графічних чіпів Nvidia на компанію з ринковою капіталізацією 3 трлн дол. У 2018 році Intel відмовилася від можливості придбати 30% акцій компанії OpenAI, що займається розробкою ChatGPT, повідомляло агентство Reuters.

За словами колишніх керівників, Intel придбала щонайменше два стартапи в галузі АІ, серед більш ніж чотирьох спроб з 2010 року створити «блокбастерний» АІ-чип. За словами двох джерел, незважаючи на те, що придбання компанії Habana дало багатообіцяючі АІ-чипи, її топ-менеджери пішли, щоб створити конкурентну компанію в Ізраїлі, що завдало шкоди планам Intel.

Щоб скоротити витрати, найбільший у світі виробник чипів оголосив у серпні про звільнення понад 15% своєї робочої сили, що стало другим раундом скорочень за останні два роки. Згідно з серпневими фінансовими результатами, в Intel працювало майже 125 300 співробітників по всьому світу.

За словами джерел, план скорочень був одним із джерел напруженості між Таном і радою директорів. Ліп-Бу Тан хотів конкретних скорочень, включаючи менеджерів середньої ланки, які не роблять внеску в інженерні зусилля Intel.

Гелсінгер, який очолив компанію три роки тому в рамках плану реструктуризації, до 2022 року додав щонайменше 20 000 працівників до штату Intel.

На думку Тана та деяких колишніх керівників Intel, штат компанії здавався роздутим. За даними двох джерел, команди над деякими проектами були в п'ять разів більші, ніж у конкурентів, таких як AMD. Один з колишніх керівників сказав, що Intel повинна була скоротити вдвічі більше, ніж вона оголосила в серпні минулого року.

Тан говорив багато про те, що вважає, що Intel переповнена бюрократичним прошарком менеджерів середньої ланки, які перешкоджають прогресу в підрозділах серверних і настільних чіпів Intel, і скорочення повинні були зосередитися саме на цих напрямках.

За словами колишніх керівників Intel, робоча сила у компанії, яка є більшою, ніж у Nvidia та TSMC, разом узятих, призвела до формування самовдоволеної та неконкурентної культури, далекої від принципу «виживають лише параноїки» співзасновника Intel Енді Гроува (Andy Grove).

План виходу Intel з кризи ґрунтується на розбудові бізнесу з виробництва, який допомагає іншим компаніям виробляти чіпи, подібно до TSMC. Але компанія заявила, що цей напрямок не принесе прибутку до 2027 року.

Торішня спроба прорватися на ринок контрактного виробництва через купівлю ізраїльського виробника мікросхем Tower Semiconductor за 5,4 мільярда доларів була зірвана після того, як Китай заблокував угоду. Intel отримала б організацію, що займається контрактним виробництвом чипів, чого їй ніколи не вдавалося робити успішно.

За словами чотирьох джерел, знайомих з виробничим бізнесом Intel, компанії не вистачає досвіду для роботи з зовнішніми замовниками, яких вона намагалася залучити.

Reuters наголошує на тому, що Ліп-Бу Тан розчарувався, оскільки рада директорів не дослухалася до його рекомендацій щодо того, як зробити виробничий бізнес більш клієнтоорієнтованим і усунути непотрібну бюрократію.

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