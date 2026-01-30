З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 229 вибухонебезпечних предметів.

30 января 2026 г., 8:25

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 178 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 229 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 95,07 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 53 тис. 653, Херсонщині – 28 тис. 434, Донеччині – 18 тис. 389, Київщині – 16 тис. 629, Миколаївщині – 12 тис. 645, Чернігівщині – 8 тис. 502, Сумщині – 7 тис. 134.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 640 тис. 75 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 101 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 194 тис. 905 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

