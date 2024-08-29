Українці отримали 40 млн енергоефективних ламп від ЄС

29 августа 2024 г., 10:25

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Міністерство економіки України повідомило, що в Україні завершилася масштабна програма обміну ламп розжарювання на енергоощадні під назвою «Несемо світло разом!».

До програми, ініційованої наприкінці 2022 року Президентом України Володимиром Зеленським та підтриманої Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, долучились понад 8 мільйонів українців. Вони обміняли 40 мільйонів старих жарівок на сучасні світлодіодні лампи. Проект був реалізований Міністерством економіки України, Міністерством цифрової трансформації та Укрпоштою за підтримки Європейського Союзу.

Програма стартувала наприкінці січня 2023 року у відділеннях Укрпошти в обласних центрах та великих містах. Через тиждень українці мали можливість обмінювати лампи в містах районного значення, а ще за два – у найвіддаленіших селах. Завдяки розгалуженій мережі відділень Укрпошти був організований обмін ламп серед широкого кола населення. Згодом до програми приєдналися також юридичні особи, як дитячі школи, садочки, медичні заклади та ОСББ.

Українці міняли традиційні лампи розжарювання на енергоощадні, допомагаючи країні зберігати електроенергію. Найактивнішими регіонами стали Київська область, де було замінено 4,2 млн ламп, Львівська – 3,2 млн, Дніпропетровська – 3,1 млн та Харківська – 2,3 млн.

«Укрпошта зробила так, щоб кожен українець міг отримати енергоощадні лампи. І ми на 100% виконали цю задачу, доставивши LED-лампи навіть у найвіддаленіші точки на мапі нашої країни. Завдяки тому, що наші громадяни обміняли 40 млн жарівок на більш енергоефективні, країна зекономила близько 2 ГВт енергетичної потужності - це дорівнює потужності двох атомних блоків», - прокоментував подію генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Заступник міністра економіки України Надія Бігун у своєму коментарі надала іншу оцінку економії - за її підрахунками 40 млн замінених ламп дозволить заощадити до 1 ГВт електроенергії. Це більш схоже на реальну ситуацію - на кожній лампі економія у середньому 25 Вт.

Кожен українець мав можливість обміняти до 5 ламп розжарювання на таку ж кількість LED-ламп безпосередньо у відділеннях Укрпошти або зробивши попереднє замовлення у застосунку Дія.

«За час повномасштабної війни ми запустили десятки актуальних сервісів у Дії, що спрощують життя людей. Один із них — Обмін лампочок. Лише за кілька кліків українці могли замовити обмін звичайних ламп на енергоощадні, аби зменшити навантаження на енергосистему. У результаті у межах програми українці всього обміняли 40 млн ламп, у тому числі через заявки у Дії — 4 млн і зробили свій внесок у покращення ситуації зі світлом. Вдячний Європейському Союзу за співпрацю в енергетичному секторі та подальшу підтримку з цього треку», — сказав своєю чергою віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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