Nvidia у ІІ кв. наростила продажі рішень для ЦОД на 87,6% до 26,3 млрд дол.

29 августа 2024 г., 12:35

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У середу компанія Nvidia повідомила, що четвертий квартал поспіль демонструє тризначне зростання доходів, перевершивши оцінки щодо верхньої та нижньої межі, а також опублікувала прогноз, який перевершив очікування Уолл-стріт.

Чистий прибуток компанії більш ніж подвоївся до 16,6 млрд дол. у річному порівнянні, але при цьому на 48% зросли й операційні витрати.

У напрямку рішень для центрів обробки даних, який у минулому кварталі визначав 87,6% усього виторгу компанії, компанія отримала 26,3 млрд дол. Тут зафіксоване зростання на 154% у річному вимірі. Майже 3,7 млрд дол. припали на реалізацію телекомунікаційних рішень, що на 114 % більше за підсумки аналогічного періоду минулого року.

Провайдери хмарних послуг забезпечили 45% виручки Nvidia у сегменті рішень для ЦОД за підсумками другого кварталу.

Дохід від систем для ігрових систем принесли компанії у ІІ кв. зріс на 16% до 2,9 млрд дол.

У сегменті рішень для професійної графіки виторг компанії зріс на 20% до 454 млн дол.

Продажі рішення для автомобільного ринку та роботів збільшилися на 37% до 346 млн доол.

На додаток до повідомлення про 122% річного зростання доходу в середу до понад 30 мільярдів доларів, Nvidia заявила, що продажі в поточному періоді зростуть майже на 80% до приблизно 32,5 мільярдів доларів. Аналітики очікували близько 32 мільярдів доларів.

Nvidia заявила, що очікує отримати «кілька мільярдів доларів» доходу від чипів Blackwell у третьому фінансовому кварталі, який закінчується в жовтні.

Аналітики звернули увагу на валову маржу Nvidia, яка трохи знизилася в цьому кварталі до 75,1% з 78,4% в попередньому періоді. Це порівняно з 43,5% два роки тому і 70,1% у другому фінансовому кварталі минулого року.

За підсумками року компанія очікує, що її валова маржа буде в «діапазоні середніх 70%». Аналітики очікували, що за підсумками року маржа складе 76,4%, повідомляє StreetAccount.

Генеральний директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) заявив під час телефонної розмови в середу, що технологія Nvidia забиратиме роботу у традиційних процесорів, як ті, що випускають Intel та AMD. Він також наголосив, що генеративний АІ почне виконувати більше кодування. Що такі компанії, як Meta, можуть використовувати чипи Nvidia для генерації систем рекомендацій.

«Люди, які інвестують в інфраструктуру Nvidia, отримують віддачу від цього одразу», - зазначив Хуанг.

Хуанг також сказав, що моделі АІ наступного покоління потребуватимуть «в 10, 20, 40 разів» більше обчислювальної потужності. «Той, хто першим досягне наступного плато, зможе представити революційний рівень АІ», - підкреслив Хуанг.

Після досягнення рекорду в червні Nvidia втратила майже 30% своєї вартості протягом наступних семи тижнів - близько 800 мільярдів доларів ринкової капіталізації. З тих пір вона відновила більшу частину цих втрат. Компанія навіть посилила свою програму викупу акцій, запланувавши викупити акцій на суму 50 мільярдів доларів. Але акції Nvidia впали на 7% під час торгів у середу.

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