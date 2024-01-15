Canalys: за весь 2023 рік глобально поставлено 247 мільйонів ПК

15 января 2024 г., 12:35

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Згідно з даними Canalys в останньому кварталі 2023 року світовий ринок персональних комп’ютерів завершив серію щорічного падіння, продемонструвавши скромне зростання на 3%. Загальний обсяг поставок настільних комп’ютерів та ноутбуків зріс до 65,3 млн одиниць.



Як зазначається, поставки ноутбуків досягли 51,6 млн одиниць, що на 4% більше, ніж у 2022 році, тоді як для настільних ПК зафіксовано 13,7 млн одиниць та зниження на 1%.



За весь 2023 рік поставки ПК склали 247 мільйонів одиниць, що на 13% менше, ніж у попередньому році. Наразі ринок готовий до зростання, а ПК зі штучним інтелектом забезпечать додатковий імпульс під час поточного циклу оновлення та після нього.



«Минулий рік був складним для індустрії ПК, але компанії залишилися стійкими і тепер можуть з нетерпінням чекати на покращення ситуації, - зазначає Хімані Мукка (Himani Mukka), менеджер з досліджень в Canalys. - Обережний оптимізм ключових гравців на ринку підтверджується більш активним сезоном канікул у порівнянні з минулим роком, а корекція запасів у попередніх кварталах допомогла підтримати відновлення продажів. Оскільки макроекономічні умови продовжують поліпшуватися, компанії та приватні особи, які відкладали свої покупки протягом багатьох кварталів, тепер готові відновити витрати на ПК».



«Щоб скористатися зростанням попиту, комп’ютерна індустрія тепер буде впроваджувати значущі інновації завдяки вбудованим функціям штучного інтелекту в ПК, а 2024 рік стане переломним для таких пристроїв, - підкреслює Ішан Датт (Ishan Dutt), провідний аналітик Canalys. - Безліч анонсів від виробників і постачальників чипсетів на CES створить основу для виходу на ринок більшої кількості продуктів пізніше в цьому році. Ми очікуємо, що кожен п’ятий ПК, який буде поставлений в цьому році, буде підтримувати AI, включаючи спеціальний чипсет або блок, такий як NPU, для запуску робочих АІ-навантажень на пристрої. Після цього впровадження буде швидко зростати, особливо в комерційному секторі, де переваги вбудованого AI, пов’язані з продуктивністю, безпекою та управлінням витратами, стануть ключовим фактором для бізнесу».



За прогнозами Canalys, до 2027 року буде поставлено понад 170 мільйонів комп’ютерів зі штучним інтелектом, причому майже 60% з них буде розгорнуто в комерційному секторі.



Lenovo посіла перше місце в рейтингу ринку персональних комп’ютерів у четвертому кварталі 2023 року, відвантаживши 16,1 мільйона пристроїв і продемонструвавши річне зростання на 3%. Вона також стала найбільшим постачальником за весь 2023 рік, відвантаживши 59,1 мільйона пристроїв.



Компанія HP, яка посіла другу позицію, зафіксувала зростання поставок у четвертому кварталі на 6% у річному обчисленні. Її загальні річні поставки за 2023 рік склали 52,9 млн одиниць, що на 4% менше, ніж у 2022 році.



Dell зберегла третю позицію як у IV кв. 2023 року, так і за весь 2023 рік, відвантаживши 9,9 млн одиниць і 40 млн одиниць техніки відповідно.



Apple посіла четверту позицію в четвертому кварталі, відвантаживши 6,6 мільйона пристроїв по всьому світу, досягнувши 9% зростання. Вендор зберіг четверту позицію і в річному рейтингу, зазнавши 14%-не зниження порівняно з 2022 роком, коли загальна кількість пристроїв досягла 23 мільйонів одиниць.



Acer забезпечила собі п’яту позицію з 12% річним зростанням, відвантаживши 4 мільйони пристроїв у четвертому кварталі 2023 року, а ось Asus посіла п’яту сходинку в річному рейтингу за 2023 рік, поставивши 16 мільйонів пристроїв і зазнавши 21% річного падіння порівняно з 2022 роком.

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