З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 191 вибухонебезпечний предмет

16 января 2026 г., 8:15

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 109 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 191 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 5,09 га.



Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 53 тис. 512, на Херсонщині – 28 тис. 249, Донеччині – 18 тис. 350, Київщині – 16 тис. 602, Миколаївщині – 12 тис. 618, Чернігівщині – 8 тис. 486, Сумщині – 7 тис. 107.



Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 639 тис. 391 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 90 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 194 тис. 704 га.



У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

