Понад 5000 базових станцій запустив Vodafone в Україні під час великої війни

15 января 2024 г., 13:25

Оператор зв’язку «Vodafone Україна» від початку повномасштабного вторгнення інвестував 7,4 млрд грн у телеком-інфраструктуру країни. За цей час компанія відновила роботу понад 890 базових станцій та повернула зв'язок у 815 населених пунктів.

Було відремонтовано 3000 км волоконно-оптичного кабелю мобільного та фіксованого зв’язку та прокладено понад 225 км нових оптоволоконних ліній.

Незважаючи на постійні ушкодження мережі та руйнування обладнання, завдяки невтомній роботі зв’язківців Vodafone забезпечує 90% дієздатності мережі.

Компанія не тільки відновлює, а й будує – 5040 базових станцій вийшли в ефір під час активної фази війни в країні для розширення покриття.

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