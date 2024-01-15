ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH – портативний монітор із гнучкою OLED-панеллю

15 января 2024 г., 11:35

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ASUS ZenScreen Fold OLED MQ17QH – це 17,3-дюймовий портативний монітор із гнучкою OLED-панеллю з роздільною здатністю QHD (2560x1920), який змінює уявлення про робочий простір в мобільних умовах. За заявою ASUS, це перший у світі монітор такого роду, що поєднує в собі OLED-дисплей і спеціально розроблений механізм, який дає змогу складати й розкладати його. Бездоганну роботу механізму складання й плавну зміну кутів огляду гарантує шарнір у формі краплі води, який додає дизайну елегантності. Завдяки тонкому корпусу товщиною 9,7 мм (у найтоншому місці в розкладеному стані), що важить 1,2 кг, це диво інженерної думки встановлює новий стандарт портативності й продуктивності. Сертифікація DisplayHDR True Black 500 свідчить про те, що цей дисплей відтворює зображення з насиченими кольорами й надвисокою контрастністю. Він здатний відображати 100% відтінків колірного простору DCI-P3. Широкі можливості підключення, зокрема вхід mini-HDMI та два порти USB-C, дозволяють легко інтегрувати ZenScreen Fold OLED у будь-яку цифрову екосистему. Стандартний порт для штатива адаптується до різних варіантів встановлення, забезпечуючи стійкість монітора під час роботи або творчих пошуків.



З новітніми окулярами ASUS AirVision M1 користувачі отримають нові візуальні можливості. Ці окуляри змінюють уявлення про перегляд завдяки дисплею Micro OLED із роздільною здатністю Full HD (1920x1080), яскравістю 1100 кд/м2, піксельною щільністю 58 пікселів на градус і колірним охопленням 95% DCI-P3, що забезпечує яскравість і деталізацію. AirVision M1 має кут огляду 57° у вертикальній площині та коефіцієнт пропускання 60%, створюючи неймовірні відчуття під час використання. Завдяки підтримці позиціювання з трьома ступенями свободи (3DoF) та інтуїтивно зрозумілому програмному інтерфейсу, AirVision M1 дозволяє користувачам закріплювати екран у певному місці, забезпечуючи підвищений рівень контролю і комфорту. AirVision M1 надає користувачам можливість створювати кілька віртуальних екранів у форматах 16:9, 21:9 і 32:9, пропонуючи універсальність.



Окуляри оснащені інтуїтивно зрозумілою сенсорною панеллю на лівій дужці, яка полегшує такі дії, як регулювання яскравості, активація 3D-режиму та закріплення екрана. Порт USB-C з підтримкою режиму DisplayPort Alt Mode забезпечує зручність підключення та сумісність з різними пристроями. AirVision M1 оснащені сертифікованою TUV технологією фільтрації синього світла й усунення мерехтіння, а також мікрофонами та динаміками з функцією шумозаглушення, що забезпечують ефект занурення. Ці смартокуляри відрізняються від інших окулярів на ринку тим, що вони забезпечують конфіденційність контенту. Вміст користувацького інтерфейсу залишається невидимим для сторонніх, забезпечуючи приватність і безпеку перегляду.



Док-станція ASUS Triple 4K Thunderbolt 4 Dock – це комплексне рішення «12-в-1», яке трансформує робочий простір. Завдяки двом портам HDMI 2.1 цей пристрій підтримує можливість підключення декількох моніторів із високою роздільною здатністю, наприклад, 8K-монітора з частотою оновлення 60 Гц, двох 4K-моніторів з частотою оновлення 120 Гц або трьох 4K-моніторів з частотою оновлення 60 Гц. Завдяки швидкості передачі даних до 40 Гбіт/с і підтримці двох карт пам’яті SD, ця док-станція робить ефективнішою роботу з файлами. Пристрій також пропонує порт Ethernet 2,5 Гбіт/с для швидкого підключення до мережі та функцію Smart Charging потужністю до 100 Вт для забезпечення живлення й заряджання пристроїв. Витончений алюмінієвий корпус оснащений регульованою підставкою з фіксатором, який дозволяє закріпити пристрій на краю столу або на задній панелі монітора. Ця док-станція поєднує в собі стиль і функціональність, що робить її помічником для організації роботи в багатозадачному середовищі й підвищення ефективності на будь-якому робочому місці.

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