Анонсовано Bluetooth Networked Lighting Control – стандарт для бездротового керування освітленням

22 сентября 2023 г., 15:31

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Організація Bluetooth (SIG), що займається технологією Bluetooth, оголосила про завершення розробки стандарту Bluetooth Networked Lighting Control (NLC), першого повнофункціонального стандарту для бездротового керування освітленням. Завдяки стандартизації від радіорівня до рівня пристроїв Bluetooth NLC забезпечує реальну сумісність із різними постачальниками та масове впровадження бездротового керування освітленням.



Більш як десять років тому світлотехнічна галузь розпочала шлях до стандартизації бездротового управління освітленням за допомогою технології Bluetooth, спочатку використовуючи Bluetooth Low Energy (LE) на радіорівні, а потім прийнявши Bluetooth Mesh для стандартизації комунікаційного рівня. Нинішній випуск нових специфікацій профілю Bluetooth NLC додає стандартизацію на рівні пристроїв, завершуючи формування повного стека стандарту Bluetooth NLC.



З впровадженням Bluetooth NLC постачальники освітлювальних приладів отримають зиск від зниження вартості та прискорення інновацій, розширення ринкових можливостей та додаткових моделей отримання прибутку.



"Створення глобально доступних стандартів бездротового зв'язку завжди було ключовою віхою, що дозволяє екосистемам підключених пристроїв реалізувати всі свої можливості. Бездротове управління освітленням не є винятком, - каже Ендрю Зігнані, старший директор з досліджень ABI Research. спокій покупців, підвищуючи ймовірність впровадження та розкриваючи весь потенціал ринку управління освітленням”.



Зазначається, що Bluetooth NLC також принесе переваги покупцям освітлювальних приладів, включаючи справжню функціональну сумісність з різними постачальниками, простоту розгортання та велику масштабованість.



"Вплив стандарту Bluetooth Mesh на ландшафт бездротового управління освітленням був воістину трансформаційним. Bluetooth NLC - це остання ланка, необхідна для досягнення глобальної функціональної сумісності в області бездротового управління освітленням", - заявив Рафал Хан, генеральний директор компанії Silvair. Ми з нетерпінням чекаємо, як це рішення принесе користь ринку та визначить майбутнє індустрії освітлення, дозволивши компонентам від різних виробників працювати без перешкод один з одним”.



"Без повнофункціонального стандарту бездротового керування освітленням, що включає профілі пристроїв, впровадження бездротового керування освітленням було обмежено, а побоювання з приводу прив'язки до виробника були високі. Bluetooth NLC розв'язує цю проблему, забезпечуючи відкриту, стандартизовану сумісність", - каже Едвард Ліс, керівник відділу розробки технічних продуктів – цифрових рішень та послуг компанії Feilo Sylvania International. "Ми раді появі стандарту, який відповідає вимогам масштабу, надійності, справжньої сумісності та безпеки, що висуваються до сучасних цифрових комерційних додатків. Bluetooth NLC допоможе ринку бездротового управління освітленням подолати бар'єри на шляху впровадження та повністю реалізувати свій потенціал".

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