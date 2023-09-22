25 років роботи на ринку «АЛЛО» відзначає з 300 торговельними точками по всій країні

22 сентября 2023 г., 16:35

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«АЛЛО» відзначає 25 років роботи на українському ринку ритейлу та електронної комерції. За цей час компанія пройшла шлях від двох магазинів побутової техніки, які Дмитро Деревицький відкрив у 1998 році в Дніпрі, до великого гравця ринку – омніканального ритейлера та національного маркетплейса. Сьогодні на allo.ua представлено мільйони товарів, а компанія наразі забезпечує роботою близько трьох тисяч українців по всій країні.

За весь час існування в «АЛЛО» працювало 41600 співробітників. З часом 1250 продавців очолили магазини мережі, а кожний сьомий отримав підвищення. Це стало можливим завдяки внутрішньому навчанню: в компанії створено 4800 внутрішніх курсів для розвитку.

Сьогодні у 121 українському місті працюють 299 магазинів ГК «АЛЛО», створених у семи форматах. Найбільшу кількість магазинів (55) компанія відкрила та оновила у 2021 році. Найбільші за площею магазини «АЛЛО» МАХ працюють у Києві у ТЦ Gorodok Gallery та у Дніпрі у ТРЦ «Мост-Сіті» – 631 кв.м та 520 кв.м відповідно. У 2023 році з’явився новий невеликий формат – «АЛЛО Express» – точки видачі allo.ua.

У 2006 році почав працювати сайт allo.ua, який згодом трансформувався у національний маркетплейс; тут можна купити мільйони товарів від електроніки до меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту, в магазини «АЛЛО». Сьогодні аllo.ua – серед 25 топових сайтів України. На маркетплейсі можна придбати товари продавця «АЛЛО», а також вибрати у 4500 категоріях товари партнерів-мерчантів. У мобільному застосунку «АЛЛО» купувати товари можна з 2016 року, такий шопінг у зручному форматі вже обрали понад 5 млн користувачів. Навесні 2023 року у нього інтегрували ChatGPT для користування в Україні без реєстрації.

Контакт-центр «АЛЛО» 15 років опікується замовленнями та питаннями клієнтів. За цей час експерти КЦ обробили понад 10 млн запитів, проговорили 120 тис. годин та написали 97 млн слів у чатах. Співробітникам доводиться стикатися й з нестандартними запитами, як-от «допоможіть знайти гуманітарну допомогу».

За роки діяльності «АЛЛО» спрямувала на благодійність та проєкти корпоративної соціальної відповідальності близько 100 млн грн: компанія співпрацює з БФ «Таблеточки», «Голоси дітей», «МАМА плюс Я», Товариством Червоного Хреста України, Superhumans Center, невеликими громадськими організаціями, лікарнями та активно підтримує ЗСУ.

Щороку мільйони українців здійснюють покупки в «АЛЛО». Один з найбільших чеків становив 500 тис. грн: 21 грудня 2022 року було придбано п’ять зарядних станцій. А найстаршим клієнтом «АЛЛО» став пан з Дніпра 1925 року народження, що зробив дві покупки на суму 10547 грн.

«Чверть століття роботи на ринку – саме по собі вже досягнення. За цей час багато всього сталося: з'явилися смартфони, побутова техніка стала smart, українці звикли купувати онлайн. Наша компанія вистояла в найважчі часи історії: ми пережили окупацію українських територій у 2014 році, пандемію, наразі, під час повномасштабної військової агресії, утримуємо лідерські позиції. "АЛЛО" розвивається завдяки людям, з якими ми працюємо в команді. Я вдячний кожному з них за зроблений внесок в нашу спільну історію», – зазначив Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК «АЛЛО».

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