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25 років роботи на ринку «АЛЛО» відзначає з 300 торговельними точками по всій країні

22 сентября 2023 г., 16:35
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25 років роботи на ринку «АЛЛО» відзначає з 300 торговельними точками по всій країні

«АЛЛО» відзначає 25 років роботи на українському ринку ритейлу та електронної комерції. За цей час компанія пройшла шлях від двох магазинів побутової техніки, які Дмитро Деревицький відкрив у 1998 році в Дніпрі, до великого гравця ринку – омніканального ритейлера та національного маркетплейса. Сьогодні на allo.ua представлено мільйони товарів, а компанія наразі забезпечує роботою близько трьох тисяч українців по всій країні.

За весь час існування в «АЛЛО» працювало 41600 співробітників. З часом 1250 продавців очолили магазини мережі, а кожний сьомий отримав підвищення. Це стало можливим завдяки внутрішньому навчанню: в компанії створено 4800 внутрішніх курсів для розвитку.

Сьогодні у 121 українському місті працюють 299 магазинів ГК «АЛЛО», створених у семи форматах. Найбільшу кількість магазинів (55) компанія відкрила та оновила у 2021 році. Найбільші за площею магазини «АЛЛО» МАХ працюють у Києві у ТЦ Gorodok Gallery та у Дніпрі у ТРЦ «Мост-Сіті» – 631 кв.м та 520 кв.м відповідно. У 2023 році з’явився новий невеликий формат – «АЛЛО Express» – точки видачі allo.ua.

У 2006 році почав працювати сайт allo.ua, який згодом трансформувався у національний маркетплейс; тут можна купити мільйони товарів від електроніки до меблів, з доставкою замовлень додому, на пошту, в магазини «АЛЛО». Сьогодні аllo.ua – серед 25 топових сайтів України. На маркетплейсі можна придбати товари продавця «АЛЛО», а також вибрати у 4500 категоріях товари партнерів-мерчантів. У мобільному застосунку «АЛЛО» купувати товари можна з 2016 року, такий шопінг у зручному форматі вже обрали понад 5 млн користувачів. Навесні 2023 року у нього інтегрували ChatGPT для користування в Україні без реєстрації.

Контакт-центр «АЛЛО» 15 років опікується замовленнями та питаннями клієнтів. За цей час експерти КЦ обробили понад 10 млн запитів, проговорили 120 тис. годин та написали 97 млн слів у чатах. Співробітникам доводиться стикатися й з нестандартними запитами, як-от «допоможіть знайти гуманітарну допомогу».

За роки діяльності «АЛЛО» спрямувала на благодійність та проєкти корпоративної соціальної відповідальності близько 100 млн грн: компанія співпрацює з БФ «Таблеточки», «Голоси дітей», «МАМА плюс Я», Товариством Червоного Хреста України, Superhumans Center, невеликими громадськими організаціями, лікарнями та активно підтримує ЗСУ.

Щороку мільйони українців здійснюють покупки в «АЛЛО». Один з найбільших чеків становив 500 тис. грн: 21 грудня 2022 року було придбано п’ять зарядних станцій. А найстаршим клієнтом «АЛЛО» став пан з Дніпра 1925 року народження, що зробив дві покупки на суму 10547 грн.

«Чверть століття роботи на ринку – саме по собі вже досягнення. За цей час багато всього сталося: з'явилися смартфони, побутова техніка стала smart, українці звикли купувати онлайн. Наша компанія вистояла в найважчі часи історії: ми пережили окупацію українських територій у 2014 році, пандемію, наразі, під час повномасштабної військової агресії, утримуємо лідерські позиції. "АЛЛО" розвивається завдяки людям, з якими ми працюємо в команді. Я вдячний кожному з них за зроблений внесок в нашу спільну історію», – зазначив Дмитро Деревицький, голова ради директорів ГК «АЛЛО».

 

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