Prologix виводить на український ринок SSD та корпуси для ПК

22 сентября 2023 г., 14:25

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Український бренд Prologix виводить на вітчизняний ринок нові продукти – SSD та корпуси для ПК. Ці компоненти можуть бути цікаві як для промислової збірки, так і для ентузіастів, що самостійно збирають та модернізують свої десктопи.

Наразі корпуси представлені в трьох форматах – компактні MicroATX та SFF з вбудованими блоками живлення, та класичні корпуси для ПК. Перша лінійка корпусів може задовольнити потреби при збірці офісних і портативних ПК, а також геймерських домашніх комп'ютерів.

SSD Prologix налічують два типи накопичувачів – SATA і NVMe, що виготовлені на сучасних контролерах та пам'яті NAND типів TLC або QLC. Вони здатні помітно підвищити швидкість завантаження програм і передачі даних та забезпечити надійне зберігання інформації. Наразі в лінійці представлено три моделі SSD Prologix – SATA з обсягом пам'яті від 120 до 480 ГБ та дві моделі M2 NVMe на 256 та 512 ГБ.

Як зазначається, головна ідея запуску нових продуктів Prologix полягає в тому, щоб запропонувати справді якісний продукт за доступну ціну.

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