Цифровізація заощадила Україні 184 млрд грн за п’ять років

Мінцифри повідомляє, що за п’ять років від моменту запуску екосистеми «Дія» сукупний економічний та антикорупційний ефект від впровадження цифрових послуг сягнув 184 млрд грн.



Зазначається, що ці показники демонструють, що переведення державних сервісів в онлайн-площину є не лише питанням комфорту, а й стратегічним інструментом збереження державних ресурсів.



Зокрема, завдяки ліквідації системної корупції Україна заощаджує близько 7,4 млрд грн щороку. Цифровізація дозволила зробити повністю прозорими сфери, які традиційно вважалися найбільш корумпованими, як-от галузь будівництва, отримання статусу ВПО та система дипломування моряків.



Також у Мінцифрі наголосили, що значну частку загального ефекту становить автоматизація «базових» послуг, яка вже забезпечує громадянам та державі економію у розмірі 49 млрд грн на рік. Фахівці зазначають, що цей напрям має значний потенціал для зростання: за умови повного переходу населення на онлайн-сервіси, щорічний показник економії може сягнути майже 75 млрд грн. Окрім прямого скорочення витрат на бюрократичні процедури, такий підхід суттєво мінімізує людський фактор у прийнятті рішень.



Важливим елементом цифрової трансформації став запуск цільових програм підтримки через мобільний застосунок та портал «Дія», серед яких єРобота, єВідновлення та Національний кешбек. Економія завдяки їхньому впровадженню оцінюється у 6,5 млрд грн на рік. Характерною особливістю цих послуг є «подвійний ефект»: кожна інвестована через прозорі цифрові механізми гривня не лише надає адресну допомогу конкретному громадянину, а й стає стимулом для розвитку національної економіки, підтримуючи доброчесний бізнес та створюючи умови для сталого відновлення країни.

