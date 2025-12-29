 
Розбудова когенераційної мережі в фокусі Уряда

29 декабря 2025 г., 10:25
Уряд продовжує розбудовувати когенераційну мережу. Вона забезпечить енергетичну стійкість громад і незалежність від великих обʼєктів, які цілеспрямовано знищує ворог. На цьому наголосила Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко та повідомила, що доручила Міністерству енергетики до кінця грудня надати план нарощення когенерації на наступний рік із показниками і заходами. 

«Очікуємо нарощення потужностей вдвічі від чинних показників. Окрім цього, скасовуємо регуляторні барʼєри. Поставила завдання Мінекономіки створити єдине вікно для бізнесу з питань приєднання до мереж. Алгоритм для підприємців має бути простим і зрозумілим, а усі питання будемо оперативно розглядати і вирішувати, – зазначила Очільниця Уряду. – Розвиваємо фінансові стимули, щоб бізнес вкладався в когенерацію. Працюємо над спецтарифом на газ для власників когенераційних установок, які своїми потужностями забезпечуватимуть роботу об’єктів критичної інфраструктури на місцях». 

Прем’єр-міністр наголосила, що продовжують діяти «Доступні кредити 5–7–9», гранти, програми компенсацій. Із 2026 року запрацює механізм страхування воєнних ризиків. 

«Більше потужностей від когенерації в національній мережі означає менше відключень світла по країні», – резюмувала  Юлія Свириденко.

