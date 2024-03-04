ГУР отримало доступ до систем захисту інформації та документації міноборони рф

4 марта 2024 г., 12:45

«Головне управління розвідки» «Міністерства оборони України» доповідає, що його кіберфахівці реалізували чергову успішну спецоперацію проти держави-агресора росії – у результаті атаки вдалось отримати доступ до серверів міністерства оборони рф.

Завдяки цьому українська спецслужба володіє програмним забезпеченням для захисту інформації та шифрування, яке використовувало мо рф, а також – масивом секретної службової документації російського міністерства війни.

Йдеться про накази, звіти, розпорядження, доповіді та інші документи, які циркулювали між понад 2000 структурних одиниць силового відомства росії.

Як зазначається, одержана інформація дозволяє встановити повну будову системи російського міноборони та його ланок. Аналіз отриманих даних також допоміг ідентифікувати генералітет, інших високих керівників структурних підрозділів мо рф, а також заступників, помічників, спеціалістів – усіх, хто використовував програмне забезпечення для електронного документообігу під назвою «бюрократъ».

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