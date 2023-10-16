Atlassian придбає платформу для обміну відеоповідомленнями Loom за 975 млн дол.

16 октября 2023 г., 17:35

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Компанія Atlassian оголосила про те, що планує придбати компанію Loom, постачальника платформи для відеозв'язку, за 975 млн дол., що стане найбільшою угодою в її історії.

Угода, як очікується, буде закрита в третьому кварталі 2024 фінансового року, а загальна сума угоди складатиме близько 880 млн дол. готівкою, а решта акції.

Заснована у 2016 році, компанія Loom розробляє програмне забезпечення, яке дозволяє користувачам записувати відео з екранів своїх комп'ютерів та легко ділитися ними з колегами.

Loom стверджує, що має низку великих корпоративних клієнтів, серед яких Netflix, HubSpot, Juniper Networks та Atlassian.

"Асинхронне відео - це наступна еволюція командної співпраці, і співпраця з Loom допомагає розподіленим командам спілкуватися по-людськи", - наголосив Майк Кеннон-Брукс (Mike Cannon-Brookes), співзасновник і співкерівник Atlassian.

Atlassian назвав причиною купівлі Loom "глибоку експертизу компанії в тому, як працюють команди" та "готовність до роботи з більш ніж 260 000 клієнтів". Це посилить існуючий портфель програмного забезпечення для підвищення продуктивності для розробників та інженерів, включаючи Jira.

Компанія також зазначила, що буде використовувати розробки Loom у сфері штучного інтелекту та відео, щоб допомогти з переходом між відео, відеотранскриптами та документами. Loom інвестувала в можливості штучного інтелекту, які знімають навантаження з користувачів при створенні заголовків, резюме, розділів і завдань з відеороликів.

У Atlassian заявили, що для клієнтів Loom це відкриє можливості платформи, дозволяючи користувачам підключати відео безпосередньо до робочих процесів продажу квитків, таких як Jira, і таких систем, як Confluence, яка є базою знань команди, що дозволяє централізовано зберігати і організовувати будь-який тип документів з можливістю пошуку.

Loom залучив загальний обсяг фінансування на суму 203,6 мільйона доларів після раунду серії С на суму 130 мільйонів доларів у травні 2021 року під керівництвом Andreessen Horowitz. Цей же раунд дав компанії статус "єдинорога", вперше довівши її оцінку до 1,53 млрд дол.

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