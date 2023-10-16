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Кількість кіберінцидентів у першому півріччі подвоїлася, але поменшало критичних

16 октября 2023 г., 16:35

У першому півріччі 2023 року «Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України» (CERT-UA), що діє у складі «Держспецзв’язку», зареєструвала 762 кіберінциденти (без урахування інцидентів SOC). Таким чином у середньому ворожі хакери намагалися атакувати українські інформаційно-комунікаційні системи чотири-п’ять разів на добу. Для порівняння – протягом другого півріччя 2022 року були зареєстровані 342 (без урахування інцидентів SOC), у середньому – один-два на добу.

Про це йдеться в аналітичному звіті «Держспецзв’язку» «Російські кібероперації: зміна тактик, цілей і спроможностей хакерських груп уряду рф та контрольованих ним угруповань».

Водночас за даними фахівців, цього року частка критичних інцидентів суттєво зменшилася. У першому півріччі 2023 року було зареєстровано 27 критичних інцидентів, в той час, як у другому півріччі 2022 року – 144 критичні інциденти. Такий результат на тлі безперервної агресії рф можна вважати певним успіхом.

Кількість кіберінцидентів у першому півріччі подвоїлася, але поменшало критичних

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