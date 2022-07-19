Apple збільшує свою частку у сегменті смартфонів попри скорочення ринку

19 июля 2022 г., 9:35

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Canalys підготувала звіт стосовно глобального ринку смартфонів у другому кварталі.



Apple збільшила свою частку, всупереч падінню продажів на мировому ринку смартфонів на 9% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.



Дослідницька фірма заявила, що Apple мала 17% ринку на кінець періоду, частково через попит на iPhone 13.



Samsung утримувала перше місце і завершила період з часткою у 21% у порівнянні з 18% у другому кварталі 2021 року.



Apple та Samsung розширюють свої частки за рахунок інших виробників, оскільки Xiaomi, OPPO і vivo продовжували втрачати частку в Китаї. На кінець періоду ці три компанії мали 14%, 10% і 9% ринку відповідно у порівнянні з 17%, 11% і 10% у період минулого року.



«Вендори були змушені переглянути свою тактику в другому кварталі, оскільки перспективи розвитку ринку смартфонів стали більш обережними», - повідомив аналітик Canalys Рунар Бйорховде (Runar Bjørhovde). - «Економічні труднощі, низький попит і накопичення запасів призвели до того, що постачальники швидко переосмислюють свої портфельні стратегії на решту 2022 року. Надмірна пропозиція середнього класу є незахищеним сегментом для постачальників, щоб зосередитися на коригуванні нових запусків, оскільки споживачі з обмеженим бюджетом змінюють свої настрої до придбання пристроїв нижчого рівня».



«Падіння попиту викликає серйозне занепокоєння для всього ланцюга постачання смартфонів», - підкреслив аналітик Canalys Тобі Чжу (Toby Zhu). - «У той час як поставки компонентів уповільнюються і тиск з витратами на них зменшуються, деякі проблеми залишаються в логістиці та виробництві, наприклад, посилення законодавства щодо імпорту в деяких країнах, що розвиваються, і митних процедур, які затримують поставки. У найближчій перспективі постачальники намагатимуться прискорити розпродажі за допомогою рекламних акцій і пропозицій напередодні нових запусків під час святкового сезону, щоб зменшити тиск ліквідності каналу. Але на відміну від минулорічного відкладеного попиту, наявний дохід споживачів постраждав від різкого зростання інфляції цього року. Глибока співпраця з каналами для моніторингу стану запасів і постачання буде життєво важливою для постачальників, щоб визначити короткострокові можливості, зберігаючи при цьому здорові партнерські відносини в довгостроковій перспективі».



Минулого місяця інвестиційна компанія Wedbush Securities заявила, що попит на iPhone «тримається трохи краще, ніж очікувалося», всупереч побоюванням про протилежне.



Apple опублікує результати третього фінансового кварталу 28 липня після закриття торгів.



Також зауважимо, що раніше в цьому місяці Apple знизила ціни за обмін на свої пристрої, що, за словами Bank of America, означає «високий попит».

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