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На “Армію дронів” зібрали вже понад півмілліарда грн

19 июля 2022 г., 10:35

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, понад 510 млн грн зібрали на “Армію дронів” через платформу UNITED24.

“На частину цієї суми ми домовилися про закупівлю 60 мультикоптерів Matrice. Ці дрони з точністю записують відео, мають вбудований штучний інтелект, чітко фокусуються на цілі та визначають потенційну небезпеку на відстані”, Михайло Федоров.   
 
Також у повідомлення йдеться про те, що ведуться переговори про подальші закупівлі потужних безпілотників з українськими та виробниками інших країн. Серед них - США, Німеччина, Португалія, Японія та Ізраїль.     
   
“У межах комплексної програми Армія дронів ви донатите і дронатите свої дрони на потреби ЗСУ. Наша команда їх перевіряє, ремонтує і оперативно замінює пошкоджені дрони. Військові системно проходять навчання з керування безпілотниками, щоб потім виконувати завдання на лінії фронту”, підкреслив Михайло Федоров.    
 
Задонатити або задронатити можете на UNITED24.

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