Світові доходи ринку уніфікованих комунікацій та спільної роботи зросли на 6,9% у ІІ кв.

2 октября 2023 г., 12:35

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Згідно з даними IDC, світовий дохід на ринку уніфікованих комунікацій та спільної роботи (Unified Communications & Collaboration, UC&C) зріс на 6,9% у річному обчисленні та на 2,4% у послідовному, до 15,9 млрд дол. у ІІ кв.

В натуральному вираженні (одиниці/лінії/ліцензії/місця) світовий ринок UC&C виріс на 11,4% в річному обчисленні та на 2,9% послідовно у II кв. до 620,7 млн одиниць. У порівнянні з попереднім кварталом розрив між темпами зростання вартості та обсягу ще більше збільшився, що свідчить про продовження цінового тиску в бік зниження за одиницю продажу.

Прогнозується, що за весь 2023 рік світовий дохід від UC&C зросте на 8,6% в річному обчисленні до 64,7 млрд дол. Це приблизно на 500 мільйонів доларів більше, ніж у попередньому році.

«Потреби у віддаленій співпраці продовжують зростати і розвиватися разом зі зміною динаміки, зумовленої поверненням до роботи, а також новими інноваціями від постачальників, особливо на фронті штучного інтелекту, - наголосив Джітеш Гера (Jitesh Gera), менеджер з досліджень у сфері уніфікованих комунікацій та спільної роботи в IDC. - Крім того, публічні хмарні рішення Unified Communications as a Service (UCaaS), інтегровані з телефонією, продовжують мати високий попит, оскільки компанії все частіше прагнуть об’єднати канали зв’язку зі своїми співробітниками та клієнтами, спираючись на міцну основу в голосі. Ринок апаратного забезпечення наразі перебуває у стані динамічного розвитку, оскільки постачальники прагнуть розробити інноваційне обладнання для конференц-залів, щоб компенсувати різке зниження попиту на IP-телефони та корпоративні системи відеоконференцій».

Тим часом доходи світового ринку комунікаційних платформ як послуг (CPaaS) зросли на 13,2% в річному обчисленні і на 4,6% в послідовному вираженні до 3,8 млрд дол. у II кв., відновившись після послідовного падіння в попередньому кварталі. «Цей сегмент розвивається, оскільки покупці зосереджуються на відчутних перевагах, а також на автоматизації різних каналів», - зазначила Кортні Манро (Courtney Munroe), віце-президент з досліджень у сфері телекомунікацій в IDC. Попри те, що це складний сегмент для провайдерів CPaaS, обмін повідомленнями продовжує становити більшу частину ринку CPaaS, зберігаючи свою частку в 67% у 2 кварталі 23 року. Очікується, що за весь 2023 рік доходи від CPaaS зростуть на 12,4% в річному обчисленні до 15,6 млрд дол., що на 127 млн дол. нижче прогнозу на І кв. 23.

Виторг Microsoft по напрямку UC&C зріс на 20% у річному обчисленні до 6,8 млрд дол. у II кв. , що становить 42,8% частки ринку і це на 40 базисних пунктів вище, ніж у I кв.

Компанія Zoom збільшила свій дохід у секторі на 2,5% у II кв. до 1,1 млрд. дол. у порівнянні з попереднім кварталом. На її частку припадає 6,8% ринку, що залишається відносно незмінним порівняно з I кв.

Дохід Cisco в сегменті UC&C впав на 19,3% в річному обчисленні в II кв. до 951 млн дол., але його ринкова частка зросла, хоча і лише на 11 базисних пунктів в порівнянні з I кв. до 6%.

Twilio продовжує лідирувати на світовому ринку CPaaS з часткою ринку 24,1%, що на 68 базисних пунктів більше, ніж у I кв. Її доходи перевищили 913 млн дол. у II кв., збільшившись на 15,8% у річному обчисленні.

Sinch посіла друге місце у цьому напрямку з часткою ринку 15,8%, що на 49 базисних пунктів менше, ніж у I кв. Її дохід зріс на 0,8% у річному обчисленні до 600 млн дол. у II кв.

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