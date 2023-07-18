Apple відходить від стратегії Стіва Джобса у розробці?

18 июля 2023 г., 16:45

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Марк Гурман (Mark Gurman), аналітик Bloomberg опублікував чергову підбірку своїх прогнозів стосовно техніки Apple.

Нова група у середині Apple відображає відхід від підходу Стіва Джобса

Коли Стів Джобс повернувся в Apple наприкінці 1990-х років, він відмовився від стратегії розробки продуктів і перейшов до «функціональної» структури управління.

Саме тому в компанії немає підрозділу iPhone чи iPad, немає групи AirPods і немає спеціалізованої структури під Mac. Натомість Apple організована за такими відділами, як розробка програмного забезпечення, розробка апаратного забезпечення, машинне навчання, дизайн і сервіси. Внесок усіх цих груп потім спрямовується на створення нових функцій і продуктів.

Але останні нові категорії продуктів Apple, включаючи гарнітуру Vision Pro, показують, що її стратегія еволюціонує.

Для Vision Pro створено окремий підрозділ всередині компанії. Підрозділ, яким керує Майк Роквелл (Michael Rokwell), з моменту свого заснування близько 2015 року і до зміни назви в останні тижні мав назву Technology Development Group, або TDG. Тепер назва - Vision Products Group, або VPG.

Група не залежить від основного відділу розробки програмного та апаратного забезпечення Apple та інших відділів. Вона має власні версії цих команд, які звітують перед Роквеллом, на додаток до команд зі стратегії, комп’ютерного зору, контенту, розробки додатків та управління проектами.

Якби продукти Vision розроблялися в стандартній для Apple манері, розробкою програмного забезпечення для гарнітури керував би Крейг Федерігі (Creig Federighi) та його організація з розробки програмного забезпечення. Апаратне забезпечення розроблялося б разом з іншими пристроями Apple під керівництвом Джона Тернуса (John Ternus), а контент був би вмонтований в імперію послуг Едді К’ю (Eddy Cue).

Це не означає, що Vision Pro Group не співпрацює з іншими підрозділами Apple. Вона працює з командами дизайнерів та операційних відділів, якими керує Джефф Вільямс, головний операційний директор Apple, а також з відділом мікросхем під керівництвом Джоні Сруджі, який виробляє процесори M2 та R1. Вона також покладається на фреймворки та інші будівельні блоки, створені для iOS та macOS групою Federighi, яка також відповідає за деякі інструменти для розробників гарнітури. І вона отримує допомогу від головної організації, що займається апаратним забезпеченням.

Коли Vision Pro нарешті було анонсовано, люди, які працювали над нею, вважали, що команда розробників буде розбита і розподілена по всій компанії - відповідно до підходу, який використовується для інших основних пристроїв Apple. Але нещодавня зміна назви, схоже, означає, що поточна структура залишиться.

Гурмана надав кілька можливих пояснень цього вибору.

Єдина команда, що працює в стартап-середовищі, може швидше розробляти продукт першого покоління, забезпечуючи при цьому більшу секретність, що завжди цінується в Apple.

Для такого нового і складного продукту, як гарнітура змішаної реальності, може знадобитися окремий підрозділ з основною командою фахівців.

Можливо, Apple чекає, поки продукт стане достатньо важливим для її прибутку, перш ніж пов’язувати його з найбільшими виробниками - крок, який потенційно може відвернути ресурси від iPhone, iPad і комп’ютерів Mac.

Варто також відзначити, що нова назва пристрою і використання множини в назві «продукти», схоже, підтверджує, що Vision Pro є першою з багатьох гарнітур, які випустить Apple. Як вже повідомлялося раніше, група вже працює над дешевшою версією пристрою, а також над моделлю Pro другого покоління.

Хоча Vision Pro Group привертає увагу до цієї організаційної еволюції, це не перший випадок, коли Apple відходить від свого звичного підходу. Подібна історія сталася з попередньою новою категорією продуктів Apple і зараз відбувається з її наступною великою ініціативою.

Протягом більшої частини розробки Apple Watch команди розробників апаратного та програмного забезпечення були підпорядковані операційному директору Вільямсу, а не старшим віце-президентам Apple з апаратного та програмного забезпечення. Це залишається частково вірним і сьогодні. Програмне забезпечення Smartwatch все ще підпорядковується Вільямсу, але розробка апаратного забезпечення перейшла до Тернуса.

Команда компанії з розробки безпілотних автомобілів, яка працює як Група спеціальних проектів (Special Projects Group, SPG), також є виключенням. Підрозділ має власний персонал для розробки програмного забезпечення, комп’ютерного зору, машинного навчання, апаратної інженерії, промислового дизайну, хмарних сервісів, управління проектами та забезпечення якості. І з огляду на складність побудови автомобіля, це може ніколи не змінитися.

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