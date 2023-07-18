Прибуток TSMC у другому кварталі знизився на 27%

18 июля 2023 г., 17:38

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Агентство Reuters повідомило, що компанія TSMC, як очікується, повідомить про падіння чистого прибутку в другому кварталі на 27%, оскільки глобальні економічні негаразди знизили попит на напівпровідники, хоча аналітики кажуть, що бізнес-показники, ймовірно, покращаться в поточному кварталі.

Тайванська компанія Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, найбільший у світі контрактний виробник мікросхем і основний постачальник Apple та Nvidia, швидше за все, повідомить про чистий прибуток за квітень-червень у розмірі 172,53 млрд тайванських доларів (5,58 млрд дол.), в порівнянні з 237,0 млрд тайванських доларів роком раніше, згідно з середньою оцінкою 21 аналітика, опитаного Reuters.

Прогнозоване зниження прибутку частково відображає високі показники попереднього року, коли компанія все ще користувалася відкладеним постпандемічним попитом.

Аналітики Fubon Investment очікують, що другий квартал стане дном поточного циклу, але, хоча ситуація повинна покращитися в третьому кварталі, вона буде слабшою, ніж зазвичай, з огляду на тривале накопичення запасів, які все ще розпродаються.

Один з топ-менеджерів тайванського фонду повідомив Reuters, що прибуток у третьому кварталі відновиться, враховуючи очікування попиту на АІ та запуск нових iPhone напередодні сезону святкових покупок наприкінці року.

"Тайвань не отримав реальної вигоди від електромобілів, оскільки ринок у Китаї, і більшість постачальників електромобілів знаходяться також там. Але штучний інтелект - це інша історія, - сказав він, побажавши залишитися анонімним, посилаючись на політику компанії. - Тайвань отримає найбільшу вигоду від АІ, тому що весь ланцюжок поставок цієї технології можна знайти тут".

Другий квартал традиційно є повільним періодом для продажів в технологічній галузі, а попит зазвичай зростає в третьому кварталі і ближче до кінця річного шопінг-сезону.

TSMC, найдорожча азійська компанія, акції якої котируються на біржі, продемонструвала несподіване зростання чистого прибутку за квартал, що закінчився в березні, на 2% порівняно з попереднім роком. Але це все одно було найменшим квартальним зростанням з середини 2019 року, оскільки глобальні економічні негаразди негативно позначилися на попиті на чіпи. читати далі

Минулого місяця компанія заявила, що швидко зростаючий попит на додатки штучного інтелекту стимулював велику кількість замовлень і що вона очікує кращих показників у другому півріччі, ніж у першому.

Блискучі перспективи для додатків штучного інтелекту частково сприяли зростанню акцій TSMC на Тайбейській фондовій біржі майже на 30% в цьому році, випереджаючи індекс TWII, який виріс приблизно на 22%.

За підрахунками Reuters, дохід TSMC у другому кварталі склав 480,8 млрд тайванських доларів (15,53 млрд дол.), що відповідає квітневому прогнозу в діапазоні від 15,2 млрд дол. до 16 млрд дол., порівняно з 18,16 млрд дол. за аналогічний період минулого року.

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