 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

В Україні вперше виміряють рівень цифровізації у громадах

18 июля 2023 г., 15:35
0 
 

«Мінцифри» за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, та міжнародна аудиторська компанія «Делойт» вперше вимиряють індекс цифрової трансформації громад України. Цей показник допоможе визначити рівень цифрових послуг і стан відповідної інфраструктури в територіальних громадах України, а також дозволить виокремити пріоритетні напрями цифрового розвитку й системного впровадження інструментів е-урядування, е-комерції тощо.

Структура індексу відповідає стратегічним цілям «Мінцифри», а також враховує світовий досвід цифрової трансформації та нормативні документи, що регулюють цифровізацію на загальнодержавному рівні. Індекс базується на комплексній методології, яка містить 65/78 показників, що охоплюють п’ять категорій: цифрову економіку, послуги та інфраструктуру, а також цифрові навички та цифровізацію в органах місцевого самоврядування.

Показник продемонструє цифровий розвиток громад та ступені готовності до цифрової трансформації. Результати вимірювання дозволять громадам побачити сильні та слабкі сторони і, відповідно, розвивати цифрові послуги, потрібні в їхньому регіоні. А також цифрову освіту, цифрову економіку і навіть зможуть залучати інвестиції під актуальні локальні проєкти.

Результати вимірювання індексу будуть корисними для: мешканців/ок і потенційних мешканців/ок громади; органів державної влади; бізнесу; очільників/ць територіальних громад та представників/ць органів місцевого самоврядування; інвесторів та донорів; ЗМІ, громадських об’єднань та дослідників.

В Україні вперше виміряють рівень цифровізації у громадах

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  