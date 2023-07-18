В Україні вперше виміряють рівень цифровізації у громадах

18 июля 2023 г., 15:35

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«Мінцифри» за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа, та міжнародна аудиторська компанія «Делойт» вперше вимиряють індекс цифрової трансформації громад України. Цей показник допоможе визначити рівень цифрових послуг і стан відповідної інфраструктури в територіальних громадах України, а також дозволить виокремити пріоритетні напрями цифрового розвитку й системного впровадження інструментів е-урядування, е-комерції тощо.

Структура індексу відповідає стратегічним цілям «Мінцифри», а також враховує світовий досвід цифрової трансформації та нормативні документи, що регулюють цифровізацію на загальнодержавному рівні. Індекс базується на комплексній методології, яка містить 65/78 показників, що охоплюють п’ять категорій: цифрову економіку, послуги та інфраструктуру, а також цифрові навички та цифровізацію в органах місцевого самоврядування.

Показник продемонструє цифровий розвиток громад та ступені готовності до цифрової трансформації. Результати вимірювання дозволять громадам побачити сильні та слабкі сторони і, відповідно, розвивати цифрові послуги, потрібні в їхньому регіоні. А також цифрову освіту, цифрову економіку і навіть зможуть залучати інвестиції під актуальні локальні проєкти.

Результати вимірювання індексу будуть корисними для: мешканців/ок і потенційних мешканців/ок громади; органів державної влади; бізнесу; очільників/ць територіальних громад та представників/ць органів місцевого самоврядування; інвесторів та донорів; ЗМІ, громадських об’єднань та дослідників.

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