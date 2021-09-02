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Apple приобрела сервис стриминга классической музыки

2 сентября 2021 г., 12:25
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Apple приобрела сервис стриминга классической музыки

Компания Apple объявила о приобретении Primephonic - сервиса стриминга классической музыки, знаменитого, как отмечается, своим высочайшим качеством. Он включает в себя функции просмотра и поиска музыки, специально оптимизированные для классики, а также авторские рекомендации музыкальных экспертов и обширную информацию о репертуаре и записях исполнения.

Сообщается, что приобретение Primephonic открывает подписчикам Apple Music новые возможности для прослушивания классики, в том числе доступ к плейлистам и эксклюзивному контенту.

Оформление новых подписок на Primephonic сейчас прекращено, а с 7 сентября сервис перестанет работать. В следующем году Apple Music планирует запустить специальное приложение для любителей классической музыки, объединяющее знакомый интерфейс Primephonic с новыми функциями. На время объединения сервисов подписчики Primephonic получат бесплатную 6‑месячную подписку на Apple Music, которая даёт доступ к сотням тысяч классических альбомов в формате Lossless и аудио высокого разрешения, а также тысячам классических альбомов в формате пространственного аудио. Коллекция Apple Music постоянно пополняется.

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