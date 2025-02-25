Apple планує інвестувати 500 млрд дол. в США

25 февраля 2025 г., 11:45

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Компанія Apple офіційно повідомила, що протягом наступних чотирьох років витратить 500 мільярдів доларів на інвестиції в США.

Інвестиції включатимуть будівництво великого заводу в Техасі для виробництва серверів штучного інтелекту, а також додадуть близько 20 000 робочих місць в галузі досліджень і розробок по всій країні.

Очікувані витрати в 500 мільярдів доларів включають в себе все - від закупівель у американських постачальників до зйомок телевізійних шоу і фільмів для сервісу Apple TV+ в США. Як повідомляє Reuters, компанія відмовилася повідомити, скільки з цієї суми вона вже планує витратити на своїх американських постачальників, серед яких такі фірми, як Corning, що виробляє скло для iPhone в Кентуккі.

Цей крок був зроблений після того, як ЗМІ повідомили, що генеральний директор Apple Тім Кук зустрівся з президентом Дональдом Трампом минулого тижня. Багато продуктів Apple, які збираються в Китаї, можуть зіткнутися з 10% тарифами, введеними Дональдом Трампом на початку цього місяця.

Apple заявила, що минулого місяця розпочала масове виробництво чипів власного дизайну на заводі в Арізоні, що належить TSMC.

У понеділок Apple заявила, що буде працювати з Foxconn (Hon Hai Precision Industry), над будівництвом заводу площею 250 000 квадратних футів в Х'юстоні, відкриття якого заплановано на 2026 рік. Там будуть збирати сервери для забезпечення роботи Apple Intelligence. Ці сервери в даний час виробляються за межами США, заявили в Apple.

Apple заявила, що планує збільшити свій фонд Advanced Manufacturing Fund з 5 млрд до 10 млрд дол., причому частиною розширення є «багатомільярдні зобов'язання Apple з виробництва передового кремнію» на заводі TSMC в Арізоні.

Apple не розголошує деталі своєї угоди з TSMC, але в минулому вона вже використовувала цей фонд, щоб допомогти партнерам розбудовувати інфраструктуру, необхідну для постачання продуктів або послуг для компанії.

Також Apple відкриє виробничу академію в Мічигані, де її інженери разом з викладачами місцевих університетів пропонуватимуть безкоштовні курси для малих і середніх фірм у таких сферах, як управління проектами та оптимізація виробничих процесів.

Apple залишається одним з найбільших платників податків у США, сплативши за останні п'ять років понад 75 мільярдів доларів, в тому числі 19 мільярдів доларів лише у 2024 році.

Також було заявлене, що сьогодні Apple підтримує понад 2,9 мільйона робочих місць по всій країні через пряме працевлаштування, співпрацю з американськими постачальниками та виробниками, а також робочі місця для розробників у процвітаючій економіці додатків для iOS.

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