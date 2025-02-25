Як українські компанії можуть підтвердити відповідність регламенту GDPR? 

25 февраля 2025 г., 11:31

0

Tweet

Європейський Союз жорстко регулює захист персональних даних клієнтів за допомогою регламенту GDPR (General Data Protection Regulation). Компанії, які не відповідають вимогам, можуть отримати штраф до 20 мільйонів євро або 4% річного обороту. Крім фінансових ризиків, порушення GDPR призводить до втрати довіри клієнтів, блокування роботи сервісів або розірвання контрактів з міжнародними партнерами.

Які кроки необхідні для отримання сертифікації?

Щоб відповідати регламенту GDPR і пройти сертифікацію, компанії потрібно повністю переглянути свої процеси з обробки персональних даних клієнтів та впровадити всі необхідні заходи безпеки. Цей процес складається з 5 основних кроків:

Провести аудит персональних даних клієнтів. Компанія має визначити, які дані збираються, як вони обробляються, передаються та зберігаються, чи є ризики витоку або неналежного використання інформації. Оновити політики конфіденційності та угоди з клієнтами. GDPR вимагає, щоб користувачі отримували прозору інформацію про те, як їхні дані обробляються. Впровадити заходи безпеки. Для мінімізації ризиків витоку даних компанія має реалізувати шифрування персональних даних клієнтів, багаторівневу автентифікацію, системи управління доступом та моніторинг і виявлення загроз. Призначити відповідальну особу за захист персональних даних клієнтів. Відповідно до статті 37 GDPR, якщо компанія обробляє великий обсяг персональних даних клієнтів або працює в сферах, де конфіденційність є критичною (банки, фінтех, медичні послуги), вона має призначити Data Protection Officer (DPO). Пройти сертифікацію та підтримувати відповідність. Після виконання всіх вимог компанія може звернутися до сертифікаційного органу для проходження аудиту та отримання ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27701 або іншої відповідної сертифікації.

Також важливо пам’ятати, що відповідність GDPR – це безперервний процес. Необхідно регулярно оновлювати системи безпеки, проводити повторні аудити та навчати співробітників щодо кращих практик захисту даних.

Чому сертифікація GDPR важлива для українського бізнесу?

З кожним роком регулювання кібербезпеки в Європі стає жорсткішим, а компанії, які працюють із персональними даними громадян ЄС, зобов’язані відповідати вимогам GDPR (General Data Protection Regulation). Це не просто бюрократична процедура — це гарантія захисту персональних даних клієнтів, запобігання кіберзагрозам та дотримання міжнародних стандартів безпеки.

Компанії, які не відповідають GDPR, ризикують не лише отримати штрафи до 20 мільйонів євро або 4% річного обороту, але й втратити довіру клієнтів та партнерів. Європейські організації та бізнеси все частіше перевіряють відповідність своїх підрядників вимогам GDPR, і якщо компанія не може гарантувати безпеку персональних даних клієнтів, вона просто втрачає можливість виходу на міжнародний ринок.

Крім того, кіберзагрози зростають із шаленою швидкістю, і витоки даних можуть призвести до репутаційної кризи. Порушення конфіденційності не тільки спричиняють фінансові втрати, а й підривають лояльність клієнтів, що в довгостроковій перспективі може мати ще гірші наслідки, ніж сам штраф.

Якщо ви плануєте працювати на європейському ринку або хочете гарантувати відповідність GDPR, IT Specialist допоможе вам пройти сертифікацію швидко та без ризиків. Крім того, українська компанія пропонує тестування на проникнення, аудити відповідності, операційний центр безпеки, інтеграцію даних, інфраструктурні рішення та спеціалізоване програмне забезпечення власної розробки.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS