Євро-хмарна компанія випробовує систему «серверні леза в холодній коробці»

25 февраля 2025 г., 12:35

0

Tweet

За інформацією The Register, компанія A1 Digital тестує технологію рідинного охолодження для енергомістких серверів AI, яка, як стверджується, дає змогу заощадити 50% енергії, що раніше була потрібна для охолодження, і повністю відмовитися від кондиціонування повітря.



Exoscale, хмарний та хостинг-провайдер A1 Digital, проводить у своєму віденському дата-центрі випробування системи прямого рідинного охолодження (DLC), розробленої австрійською компанією Diggers. У ній серверні леза поміщаються в герметичний холодний бокс, у який не надходить і не виходить повітря, а холодні пластини з мікроканалами забезпечують циркуляцію рідини, підведеної безпосередньо до графічних і центральних процесорів. Зазначається, що така установка усуває необхідність у холодному проході, а отже, дає змогу заощадити 50% витрат на електроенергію і забезпечити PUE близько 1,05.



Нагадаємо, PUE, або ефективність використання енергії, - це показник енергоефективності інфраструктури ЦОД, ідеальним вважається значення 1,0. За даними Uptime Institute, середній показник по галузі становить близько 1,56.



Головний операційний директор Exoscale Антуан Коесьє (Antoine Coetsier) повідомив, що наповнення ЦОД стає щільнішим і споживає дедалі більше енергії, в той час, як електрика дорожчає, а подібні компанії зазнають тиску з приводу екологічності, особливо з огляду на Директиву ЄС з корпоративної звітності про сталий розвиток (CSRD), що набула чинності: «Кожне покоління, не тільки GPU, а й CPU, споживає все більше енергії. Поточне покоління CPU споживає 350 Ватт. Те, що ми почнемо впроваджувати з кінця березня, споживатиме 500 Ватт на CPU».



Саме це призвело до еволюції охолодження: від кондиціонування всієї зали даних до холодних проходів між стійками серверів і тепер - до рідинного охолодження в корпусі Cold Box, ізольованому як холодильник.



Генеральний директор Diggers Мартін Шехтнер (Martin Schechtner) повідомив, що ця новітня технологія являє собою четверте покоління дизайну. «Це підхід «холодного боксу», тобто повітря не входить і не виходить із серверної стійки. Тільки вода всередині, вода зовні, електроживлення і мережа, щоб зробити це найпростішим способом», - зазначив він.

Комп’ютерний розум: генеративний штучний інтелект у рішеннях AWS