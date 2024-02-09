AMD представила архітектуру Embedded+, що об'єднує вбудовані процесори з адаптивними SoC   

9 февраля 2024 г., 14:35

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Компанія AMD оголосила про запуск AMD Embedded+ - нового архітектурного рішення, що об'єднує процесори AMD Ryzen Embedded з адаптивними SoC Versal на одній інтегрованій платі для створення масштабованих і енергоефективних рішень, які прискорюють вихід на ринок для партнерів - виробників оригінальних розробок (ODM). Інтегрована обчислювальна платформа Embedded+, схвалена AMD, допомагає ODM-клієнтам скоротити час кваліфікації та складання для прискорення виходу на ринок без необхідності витрачати додаткові апаратні ресурси та ресурси R&D. Інтеграція ODM з використанням архітектури Embedded+ дає змогу використовувати загальну програмну платформу для розроблення проєктів із низьким енергоспоживанням, малим формфактором і тривалим життєвим циклом для медичних, промислових і автомобільних застосунків.



"В автоматизованих системах цінність даних з датчиків із часом знижується, тому для забезпечення мінімальної затримки та детермінованого відгуку необхідно використовувати найсвіжішу інформацію", - говорить Четан Кхона (Chetan Khona), старший директор AMD з ринків промисловості, технічного зору, охорони здоров'я та науки. "У промислових і медичних додатках багато рішень мають ухвалюватися за мілісекунди. Embedded+ максимально підвищує цінність даних партнерів і клієнтів, забезпечуючи енергоефективність і продуктивність обчислень, що дає їм змогу зі свого боку зосередитися на задоволенні потреб клієнтів і ринку".



Зазначається, що перша у своєму роді архітектура Embedded+ поєднує провідні обчислення AMD x86 з інтегрованою графікою та програмованим апаратним забезпеченням для критично важливих застосунків AI inferencing і sensor fusion. Адаптивні обчислення забезпечують детерміноване опрацювання даних із низькою затримкою, тоді як рушії штучного інтелекту підвищують питому продуктивність на ват при складанні висновків. Процесори Ryzen Embedded, що містять високопродуктивні ядра "Zen" і графіку Radeon, також пропонують можливості рендерінгу та відображення світового класу для підвищення якості мультимедіа у форматі 4K і вбудований відеокодек для декодування / кодування 4K H.264/H.265.



Поєднання низьких затримок обробки та високої питомої продуктивності на ват забезпечує високу продуктивність ключових завдань, включно з інтеграцією адаптивних обчислень у реальному часі з гнучким вводом/виводом, движків AI для виведення висновків і графіки AMD Radeon, у межах рішення, яке використовує найкращі аспекти кожної технології.



Embedded+ також дає змогу розробникам систем обирати з екосистеми пропозицій ODM-плат на базі архітектури Embedded+ і масштабувати портфель продуктів для забезпечення продуктивності та енергоспоживання, які найбільше підходять для цільових застосунків клієнтів.



Першим ODM-рішенням на базі архітектури Embedded+ стала Sapphire Edge+ VPR-4616-MB, материнська плата формфактора Mini-ITX з низьким енергоспоживанням від Sapphire Technology. Вона пропонує повний набір можливостей при споживанні 30 Вт завдяки процесору Ryzen Embedded R2314 і адаптивній SoC Versal AI Edge VE2302. VPR-4616-MB також доступний у вигляді повної системи, що включає пам'ять, накопичувач, блок живлення і шасі.



"Працюючи з перевіреною і надійною обчислювальною архітектурою, ми можемо спрямувати свої ресурси на зміцнення інших аспектів наших продуктів, скоротити час виходу на ринок і знизити витрати на R&D", - говорить Адріан Томпсон, старший віцепрезидент із глобального маркетингу компанії Sapphire Technology. "Embedded+ - це чудова, оптимізована платформа для створення рішень із найвищою продуктивністю і можливостями".



VPR-4616-MB від Sapphire Technology, що пройшов сертифікацію Embedded+, вже доступний для придбання на старті продажів.

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