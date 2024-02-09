QNAP NASbook TBS-h574TX з підтримкою Thunderbolt 4 представлено в Україні

9 февраля 2024 г., 13:35

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Компанія ELKO Ukraine, офіційний дистриб'ютор QNAP в Україні, анонсувала нове рішення виробника – NASbook TBS-h574TX з підтримкою технології Thunderbolt 4, яке дає змогу оптимізувати робочі процеси на всіх етапах відеовиробництва, підвищуючи продуктивність.



Компактний TBS-h574TX на базі флеш-накопичувачів забезпечує низький рівень затримок завдяки наявності п'яти слотів для PCIe NVMe SSD E1.S/M.2, високошвидкісному введенню/виведенню та обчислювальній потужності гібридної архітектури Intel Core 13-го покоління. Завдяки підтримці твердотілих накопичувачів M.2 з можливістю гарячої заміни TBS-h574TX оптимізує роботу творців на платформах Mac і Windows під час редагування онлайн-відео, передачі великих файлів, транскодування відео та резервного копіювання. Портативний і простий у використанні дизайн робить NASbook ідеальним рішенням для організації місць відеознімання, команд постпродакшн, невеликих студій і користувачів SOHO.



"Мобільність і зручність обслуговування мають вирішальне значення для успіху аудіовізуальних проєктів, що швидко розвиваються. NASbook TBS-h574TX має об'єм 2,54 літра і за розміром менший за аркуш паперу формату A4. Порівняно з Apple Mac Studio, компактний TBS-h574TX зменшився в розмірах майже на 31%, що дає змогу виробничим командам легко розміщувати його у різних типах мультимедійних інструментальних скриньок і настільних середовищ", - говорить Енді Чуанг, менеджер із продукції QNAP, - "Довгоочікувана підтримка гарячої заміни твердотілих накопичувачів M.2 NVMe забезпечує зручність обслуговування, що усуває труднощі, з якими стикаються виробничі команди під час заміни SSD".



Завдяки п'яти слотам для PCIe NVMe SSD E1.S/M.2 (до кожного слота під'єднано адаптер E1.S - M.2 SSD), NASbook TBS-h574TX з підтримкою технології all-flash дає змогу гнучко встановлювати SSD M.2 або E1.S для швидкого редагування файлів RAW. Підтримка гарячої заміни M.2 SSD, а також автоматична заміна дисків RAID (підтримується з QTS 5.1/QuTS hero h5.1) дає змогу творцям замінювати SSD без простою системи для оптимізації поточних робочих процесів проєкту. TBS-h574TX оснащений 12-ядерним і 16-потоковим процесором Intel Core 13-го покоління з гібридною архітектурою, який забезпечує обчислювальну потужність, достатню для вирішення багатозадачних завдань відеовиробництва, а вбудований графічний процесор прискорює транскодування відео. Два порти Thunderbolt 4 забезпечують пряме під'єднання до робочих станцій Mac/PC для чорнової обробки на місці. Вбудовані порти 2,5GbE і 10GbE дають змогу під'єднувати більше клієнтських пристроїв для спільної роботи кількох команд. Два порти USB 3.2 Gen 2 (10 Гбіт/с) дають змогу швидше імпортувати відеоматеріали із зовнішнього сховища на NASbook або під'єднувати DAS/JBOD для архівування попередніх відеопроєктів.



Команди, що займаються попереднім виробництвом, можуть зручно виводити необроблені матеріали з NASbook на великий екран через вбудований 4K HDMI для більш зручної перевірки якості. Як робоча станція для зберігання і редагування RAW-файлів, TBS-h574TX також дає можливість створювати резервні копії перекодованих невеликих файлів у хмарному просторі myQNAPcloud Storage, що дає змогу командам, які працюють на різних об'єктах, легко отримувати доступ, синхронізувати та обмінюватися файлами.



TBS-h574TX працює під управлінням операційної системи QuTS hero на базі ZFS з функцією самовідновлення для автоматичного виявлення та відновлення пошкоджених даних у RAW-образах; ZIL із захистом від збоїв живлення дає змогу NASbook продовжувати завершувати запис незавершених даних після вимкнення живлення та подальшого його відновлення, запобігаючи пошкодженню даних під час їхньої модифікації. Запатентований QNAP алгоритм QSAL дає змогу запобігти одночасному виходу з ладу кількох SSD у складі RAID-масиву для посилення захисту даних. TBS-h574TX також є компаньйоном для різних мультимедійних застосунків, включно з централізованим сховищем для користувачів Adobe і сервером Roon для оптимального потокового відтворення музики.



QNAP повідомляє про спеціальну стартову пропозицію для TBS-h574TX. Її умови передбачають реєстрацію придбаного TBS-h574TX у період запуску, що дає змогу отримати один рік хмарного сховища myQNAPcloud Storage об'ємом 1 ТБ безоплатно. TBS-h574TX і myQNAPcloud Storage являють собою комбінацію для створення гібридного хмарного сховища для ефективного управління відеопроєктами.



Новинка вже доступна до замовлення. Гарантія становить 3 роки.

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