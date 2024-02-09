IDC: комп'ютери зі штучним інтелектом складуть майже 60% всіх поставок ПК до 2027 року

9 февраля 2024 г., 15:47

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Згідно з новим прогнозом IDC, поставки ПК зі штучним інтелектом - персональних комп'ютерів зі спеціальними SoC, що призначені для локального запуску генеративних завдань АІ - зростуть з майже 50 мільйонів одиниць у цьому році до понад 167 мільйонів у 2027 р. До кінця періоду прогнозу IDC очікує, що комп'ютери зі штучним інтелектом становитимуть майже 60% від усіх поставок ПК у світі.

"З початком нового року ажіотаж навколо генеративного штучного інтелекту сягнув апогею, і індустрія ПК поспішає скористатися очікуваними перевагами перенесення можливостей АІ з хмари до клієнта, - сказав Том Майнеллі (Tom Mainelli), віце-президент групи з досліджень пристроїв і споживачів. - Обіцянки щодо підвищення продуктивності користувачів завдяки більш високій швидкодії, а також зниження витрат на виведення висновків і переваг конфіденційності та безпеки на пристрої викликали великий інтерес до комп'ютерів зі штучним інтелектом з боку осіб, які приймають рішення в ІТ-галузі. У 2024 році ми побачимо, як поставки комп'ютерів зі штучним інтелектом почнуть зростати, а протягом наступних кількох років ми очікуємо, що ця технологія перейде від нішевої до масової".

До недавнього часу запуск завдань AI локально на ПК здійснювався на центральному процесорі (CPU), графічному процесорі (GPU) або їх комбінації. Однак це може мати негативний вплив на продуктивність ПК і час автономної роботи, оскільки ці чипи не оптимізовані для ефективного запуску AI. Зараз виробники кремнію для ПК впроваджують у свої SoC модулі самі для АІ-завдань, так звані нейронні процесори (NPU), які виконують ці завдання більш ефективно.

На сьогоднішній день IDC виділила три типи комп'ютерів зі штучним інтелектом на базі NPU.

Перші - апаратні рішення зі штучним інтелектом включають NPU, які забезпечують продуктивність <40 TOPS і, як правило, дозволяють локально запускати певні АІ-функції у додатках. Qualcomm, Apple, AMD та Intel сьогодні постачають чипи цієї категорії.

Друга категорія - комп'ютери зі штучним інтелектом наступного покоління, що включають в себе NPU з продуктивністю 40-60 TOPS і операційну систему з підтримкою АІ, яка забезпечує постійне і повсюдне використання можливостей штучного інтелекту в ОС і додатках. Очікується, що Qualcomm, AMD та Intel випустять чипи для цієї категорії, постачання яких, ймовірно, розпочнеться у 2024 році. Також прогнозується, що Microsoft теж випустить значні оновлення (і оновлені системні специфікації) для Windows 11, щоб скористатися перевагами цих високопродуктивних NPU.

І третя категорія - просунуті комп'ютери зі штучним інтелектом, які пропонують продуктивність NPU більше 60 TOPS. Хоча жоден з виробників процесорі не анонсував такі продукти, IDC очікує, що вони з'являться в найближчі роки. Цей прогноз аналітиків не включає просунуті комп'ютери зі штучним інтелектом, але вони будуть включені в майбутні оновлення.

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