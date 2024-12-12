Акції Adobe падають на фоні зніження прогнозу річного доходу

12 декабря 2024 г., 16:44

0

Tweet

Акції Adobe впали майже на 10% на попередніх торгах у четвер після того, як невтішний прогноз річного доходу виробника Photoshop викликав побоювання, що віддача від інвестицій в AI в його програмні додатки може зайняти більше часу, ніж очікувалося

«Хоча компанія продовжує слідувати дорожній карті свого продукту GenAI, ми вважаємо, що відсутність ... чітких показників монетизації ускладнює інвесторам сприйняття прогресу», - сказав аналітик РБК Метью Свонсон.

Компанія спрогнозувала річний дохід на 2025 фінансовий рік у розмірі від 23,30 до 23,55 мільярда доларів, у порівнянні з середньою оцінкою аналітиків у 23,78 мільярда доларів.

Нещодавно випустивши програмні інструменти, пов'язані зі штучним інтелектом, Adobe робить значні інвестиції в технології створення зображень і відео на основі штучного інтелекту у відповідь на зростаючу конкуренцію з боку добре капіталізованих стартапів, таких як Stability AI і Midjourney.

Досягнення Adobe в області технології створення відео ставлять її в один ряд з Sora від виробника ChatGPT - OpenAI.

Хоча в червні Adobe прогнозувала сильне зростання на друге півріччя, щонайменше сім брокерських компаній знизили цінові орієнтири на акції компанії після прогнозу доходів.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора