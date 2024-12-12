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IT Ukraine запустила ініціативи для боротьби з ворожим софтом

12 декабря 2024 г., 17:49
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Асоціація IT Ukraine повідомила ініціативи для підвищення кібербезпеки України та про розробку законодавчих механізмів для заборони російського софту.
 
Ще у 2023 році Асоціація IT Ukraine започаткувала ініціативу VorozhyiSoft.in.ua метою якої є захист України від використання небезпечного програмного забезпечення, пов’язаного з країною-агресором. Команда розробила перелік із понад 100 таких програмних продуктів та запропонувала безпечні альтернативи.
 
З ініціативи IT Ukraine, Верховна Рада створила робочу групу для доопрацювання законопроєктів №11492 та №11492-1, що передбачають заборону використання ворожого софту в Україні. Головою групи став Олександр Федієнко, секретарем — Марія Шевчук, директорка Асоціації IT Ukraine. Учасниками є експерти IT-індустрії.
 
 
Також команда Асоціації працює над змінами до закону “Про санкції”, які створять правову базу для обмеження доступу агресора до критично важливого програмного забезпечення.
 
Нагадаємо, сайт-майданчик VorozhyiSoft.in.ua надає інструменти для безпечного переходу від російського ПЗ до сучасних українських чи міжнародних рішень. На платформі можна:
  • Перевірити походження софту.
  • Знайти українські аналоги для будь-яких бізнес-задач.
  • Ознайомитись із хронологією законодавчих змін.
  • Долучитися до Маніфесту українських розробників ПЗ.
 
Програмне забезпечення з рф протягом багатьох років використовується в Україні у різних індустріях. Іноді воно маскується під продукцію виробників з інших країн або взагалі не має чітких ознак походження.
 
Все ще існують міфи, через які український бізнес та суспільство не поспішає з переходом на український софт: 
  • в Україні немає аналогів російського софту; 
  • українські програми недостатньо якісні; 
  • навчитися працювати в новій програмі важко; 
  • український софт неможливо налаштувати для потреб бізнесу. 
Український софт успішно конкурує не лише з російськими продуктами на вітчизняному ринку, а й на світовій арені. Висококваліфіковані фахівці, чудовий рівень знання англійської мови та конкурентоспроможні ціни роблять українські рішення привабливими для користувачів з усього світу. При цьому за технологічністю українське програмне забезпечення не поступається закордонним аналогам. Є і власні технологічні розробки, яких не має жодна країна: єдиний портал державних послуг “Дія” став зразком інноваційних рішень у державному секторі. Маємо й десяток гідних замін російським 1С та “Бітріксу” та інших. 
 
Завдяки платформі та ініціативам Асоціації:
  • проводиться меппінг українських альтернатив;
  • інформуються користувачі про переваги переходу на безпечний софт;
  • розвивається IT-індустрія, створюються нові продукти, що відповідають світовим стандартам.
 
 
VorozhyiSoft.in.ua – це крок до цифрової безпеки України та стимул для розвитку українських IT-рішень, які вже успішно конкурують на міжнародній арені.

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