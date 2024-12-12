Tenable Patch Management прискорює процес усунення відомих вразливостей

12 декабря 2024 г., 14:35

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Компанія Tenable, світовий лідер у сфері управління вразливостями, оголосила про запуск нового автономного рішення – Tenable Patch Management, інформує Bakotech. Цей модуль розроблений для організацій, які прагнуть скоротити час між виявленням та усуненням критичних вразливостей. Завдяки інтеграції з Adaptiva, визнаним експертом у сфері автономного управління кінцевими точками, рішення забезпечує комплексний підхід до управління безпекою.

За оцінками Tenable лише 11% організацій ефективно усувають вразливості, що залишає більшість компаній уразливими до кібератак. Зараз зловмисникам достатньо лише п’ять днів, щоб скористатися вразливостями, порівняно з 32 днями кілька років тому. Tenable Patch Management розв’язує цю проблему завдяки автоматизованій кореляції між вразливостями та доступними патчами, що дозволяє організаціям швидко діяти та мінімізувати ризики.

Інтегроване рішення Tenable Patch Management автоматично зіставляє вразливості з доступними оновленнями, усуваючи проблеми між визначенням пріоритетів та виправленням. Користувачі можуть налаштовувати параметри встановлення патчів, здійснювати моніторинг та навіть відкат оновлень у разі потреби. Рішення перевіряє коректність впровадження оновлень, знижуючи ризик появи нових проблем. Організації отримують дані про статус відповідності політикам безпеки та прогрес у виправленні вразливостей.

Tenable Patch Management доступний як додатковий модуль до наявних рішень Tenable, включаючи Tenable One, Tenable Vulnerability Management та Tenable Security Center.

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