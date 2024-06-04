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Sergey Petrenko

ACDC підвищать безпеку AI

4 июня 2024 г., 21:45

Apple намагається розв'язати проблему поєднання AI та приватності за допомогою доволі амбітного проєкту під умовною назвою ACDC (Apple Chip in Data Centers). У його рамках компанія використає власні чіпи, що містять Secure Enclave, у серверах, які стануть своєрідними «чорними скриньками», доступу до яких немає навіть у співробітників компанії.

Це дасть змогу не обмежувати можливості AI обчислювальною потужністю смартфонів, планшетів і комп'ютерів Apple, зберігаючи водночас необхідну приватність. Адже Apple постійно повторює, що дані користувача не залишають його пристрою і недоступні компанії. Щоправда, у цьому випадку вони все ж залишають пристрій. При цьому залишається питання, чи зможе Apple масштабувати цю схему виробництвом необхідної кількості процесорів.

ACDC підвищать безпеку AI

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