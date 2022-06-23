Завдяки ІТ-системі «Шлях» Мінінфраструктури суттєво скоротило термін розгляду заяв на ліцензії

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Три місяці тому, вже під час повномасштабного російського вторгнення, «Державна служба України з безпеки на транспорті» (ДСБТ) запустила новий цифровий інструмент – сервіс «Ліцензування» системи «Шлях». Він покликаний спростити процедуру подання документів та управління ліцензійними справами.
За цей час сервіс показав наступні результати:
- кількість опрацьованих заяв збільшилася у сім разів;
- термін розгляду заяв скоротився із 1-3 місяців до 1-5 днів;
- кількість позитивних рішень зросла до 75%.
«На ринку міжнародних перевезень спостерігається справжній бум через необхідність експорту великого обсягу врожаю та імпорту палива. Ми готувались до спрощеного ліцензування ще до війни; доопрацювали й запустили новий цифровий інструмент вже у березні.
Закликаю усіх перевізників подавати заяви особисто, вам більше не потрібні посередники. Тепер процес отримання ліцензії став максимально зручним, швидким та з ліквідованими корупційними ризиками.
Створений інструмент є тільки частиною масштабної програми дебюрократизації у сфері автоперевезень. Паралельно працюємо над повним скасуванням дозвільної системи в автоперевезеннях з ЄС, а також ліквідуємо всі вузькі місця на західних кордонах в рамках проєкту "Відкритий кордон"», – каже Мустафа Найєм, заступник міністра інфраструктури.
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