Nokia та Hypertec запускають суперкомп'ютер Nibi для досліджень AI та клімату

28 января 2026 г., 12:25

0

Tweet

Компанії Nokia та Hypertec Group оголосили про успішне розгортання Nibi — передового суперкомп'ютерного кластера в Університеті Ватерлоо. Нова система призначена для підтримки понад 4000 дослідників щорічно, значно розширюючи можливості Канади у сферах медицини, кліматології, інженерії та штучного інтелекту.



Суперкомп'ютер Nibi став частиною екосистеми SHARCNET — найбільшого в Канаді консорціуму з високопродуктивних обчислень (HPC), до якого входять 19 академічних установ.



Цей проєкт є знаковим для Nokia, оскільки це перше розгортання мережевої інфраструктури такого класу для AI-HPC у Північній Америці. Компанія Hypertec виступила головним архітектором та інтегратором системи.



Серед ключових технологічних особливостей рішення слід зазначити Ethernet-з’єднання. На відміну від традиційних пропрієтарних рішень, Nibi використовує високопродуктивну Ethernet-мережу на базі Nokia Data Center Fabric, що забезпечує гнучкість та масштабованість.



Завдяки досвіду Hypertec, система використовує передову технологію занурювального охолодження, що критично для енергоефективності при екстремальних навантаженнях AI.



Проєкт зміцнює здатність Канади розробляти та експлуатувати власну незалежну інфраструктуру для досліджень у сфері AI.



«З суперкомп'ютером Nibi ми перейшли на інтерконект на базі Ethernet, і спільне рішення від Hypertec та Nokia стало ідеальним вибором. Це дає нашій дослідницькій спільноті надійність і потужність, необхідні для найскладніших робочих навантажень», — зазначив Джон Мортон (John Morton), технічний директор SHARCNET.



Шармейн Дін (Charmaine Dean), віцепрезидентка з досліджень Університету Ватерлоо, підкреслила, що Nibi посилює лідерство університету в обчислювальній науці, відкриваючи доступ до інфраструктури світового рівня.



Розгортання Nibi відбувається на тлі масштабних інвестицій Nokia в канадський технологічний сектор. Компанія будує кампус наступного покоління в Оттаві площею майже 70 000 кв. метрів. Цей хаб зосередиться на розробці мереж на базі AI та 6G, квантово-безпечної інфраструктури та хмарних рішень для центрів обробки даних.



Сьогодні в Nokia Canada працює понад 2700 співробітників, а коріння компанії в регіоні сягає 1989 року. Новий суперкомп'ютерний проєкт підтверджує стратегічне значення Канади як глобального центру інновацій в епоху AI.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI