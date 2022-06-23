Seeton посилює експертну команду напрямку серверних рішень та систем зберігання даних

23 июня 2022 г., 8:25

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Системний інтегратор Seeton повідомив, що незважаючи на військовий стан у країні, продовжує неухильно дотримуватися нової стратегії, яка була анонсована наприкінці 2021 року.



“З метою реалізації прийнятої стратегії цього року було зроблено наступний важливий крок стосовно інвестицій у розвиток компетенцій. Так, Seeton суттєво розширила команду напряму серверних рішень та систем зберігання даних. Оновлена ​​команда готова комплексно вирішувати завдання побудови надійної, катастрофостійкої, гібридної ІТ-інфраструктури, що відповідає всім стандартам ринку інформаційних технологій”, зазначив Андрій Клюшніченко, технічний директор компанії Seeton.



Як підкреслюється, пріоритет напряму обумовлений прагненням кожного підприємства максимізувати віддачу від вкладених у ІТ інфраструктуру коштів: перейти на більш високопродуктивні інтегровані рішення, програмно-визначену інфраструктуру, консолідувати ресурси та/або змінити модель використання на гібридну або хмарну. Компетенції та досвід нової команди Seeton включають:

• Сервери та Системи зберігання Даних;

• Технології віртуалізації;

• Системи резервного копіювання;

• Гібридні хмарні рішення;

• Корпоративне клієнтське обладнання;

• Апаратно- та програмно-визначені мережі ЦОД.



Також акцентується на тому, що команда Seeton повністю забезпечує підбір та конфігурування, імплементацію та налаштування, супровід та обслуговування рішень, що були впроваджені.

Андрій Клюшніченко, технічний директор компанії Seeton

«Експертиза та можливості команди напряму серверних рішень та систем зберігання даних дозволяють аналізувати, прогнозувати, планувати та реалізовувати складні ІТ-проекти з урахуванням нинішніх та майбутніх потреб компаній. Це можливо завдяки високому рівню та повному набору необхідних компетенцій фахівців напряму, багаторічній експертизі команди у складних проектах у різних галузях економіки, мультивендорному підходу до реалізації завдань та як наслідок, гнучкості при розробці рішень», - говорить Павло Ярмак, керівник напряму серверних рішень та систем зберігання даних технічного департаменту Seeton.

Павло Ярмак також підкреслив, що політика мультивендорності дозволяє спеціалістам Seeton пропонувати широкий спектр інфраструктурних рішень, поєднуючи різні технології, що має принести замовнику максимальний ефект від впровадження у рамках його інфраструктури. На даний момент стратегічними партнерами компанії у цьому напрямку є такі світові виробники: Cisco, Dell Technologies, HPE, IBM, Nakivo, Nutanix, Oracle, Veritas Technologies, VMware та інші.

Павло Ярмак, керівник напряму серверних рішень та систем зберігання даних технічного департаменту Seeton

«У цей непростий час ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання перед клієнтами, а також фокусуємо свої інвестиції на майбутньому, розвиваючи експертизу та компетенції, у тому числі залучаючи до компанії топ-фахівців ринку. Нинішнє розширення команди фахівців у галузі серверних рішень та систем зберігання даних – це відповідь на запит ринку та, в першу чергу, наших клієнтів та партнерів, які давно хотіли бачити у нас центр компетенцій у даному напрямку. Упевнені, що з посиленою експертизою в цьому напрямку ми зможемо вирішити навіть найскладніші та нестандартні завдання наших клієнтів» - зазначив Андрій Клюшніченко.

Нагадаємо, що Seeton працює в Україні вже понад 20 років, є одним з лідерів ринку системної інтеграції та експертом у телекомунікаційних проектах. “Аналіз проектної діяльності компанії показав, що розширена команда готова запропонувати свій досвід та впроваджувати рішення будь-якого рівня та масштабу для більшості галузей економіки: фінанси, ритейл, енергетика, промисловість, державний сектор та інші”, додав Андрій Клюшніченко.

Більше деталей про компанію Seeton та її рішення ви можете отримати, заглянувши на сторінки

https://www.seeton.pro/ua/



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