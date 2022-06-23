Майже 90% на ринку Arm-чипів для мобільних пристроїв належить трьом гравцям

23 июня 2022 г., 9:45

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Ринок чіпів для мобільних обчислень на базі Arm (смартфони, планшети та ноутбуки) зріс на 27% до 35,1 млрд дол. у 2021 році, згідно з останнім звітом служби Handset Component Technologies компанії Strategy Analytics.



У дослідницькому звіті «Apple Powers Arm-based Computing» оцінюється, що Qualcomm, Apple і MediaTek посіли трійку перших місць у рейтингу частки доходу на ринку мобільних обчислювальних чіпів (AP) на базі Arm у 2021 році.



Qualcomm лідирує на ринку чіпів для мобільних обчислень на базі Arm з часткою доходу 34%, за нею йдуть Apple з 31% та MediaTek з 24%.



За підсумками минулого року процесори для смартфонів, планшетів і ноутбуків склали відповідно 88%, 9% і 3% загального доходу від мобільних обчислювальних чіпів на базі Arm.



Ринок мобільних пристроїв на базі Arm перевищив ринок мобільних апаратів на базі x86 за доходами та одиницями продажу. За оцінками Strategy Analytics, загальний дохід від мобільних обчислювальних процесорів на базі Arm був майже на 20% вище, ніж у x86 (без урахування чипсетів материнських плат і дискретних графічних процесорів) у 2021 році.



Сраван Кундоджала (Sravan Kundojjala), автор звіту та директор служби компонентних технологій мобільних телефонів у Strategy Analytics, прокоментував: «Мобільний компьютінг на базі Arm зафіксував значне зростання доходів у 2021 році, здебільшого завдяки росту продажів процесорів для смартфонів. MediaTek очолив загальний мобільний комп’ютер на основі Arm. ринку в одиницях, тоді як Qualcomm лідирує за доходами. Крім того, MediaTek у 2021 році очолив сегмент, який охоплює Arm-чипи для смартфонів, Android-планшетів і Chromebook».



Кундоджала також додав: «Apple зарекомендувала себе як безумовний лідер на ринку процесорів на базі Arm для ноутбуків з часткою доходу майже 90 відсотків. Сімейство процесорів серії M компанії встановило своєрідний еталон та дало Apple перевагу на 2–3 роки над рештою постачальників чипів для ПК на базі Arm. У 2021 році Qualcomm здобула лише 3% доходу на ринку процесорів для ноутбуків на базі Arm і відстає від Apple у показниках обчислювальної продуктивності процесора. Попри низьку частку, Qualcomm продовжує інвестувати в цей напрямок, розвиваючи процесорні ядра Nuvia. Ми вважаємо, що чип для ноутбуків на базі Arm надає Qualcomm привабливу можливість, враховуючи зростаючу колекцію високопродуктивних процесорних активів компанії, включаючи ЦП, графічний процесор, AI, напрямок обробки аудіо, зображення, комунікацій, та безпеки».

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