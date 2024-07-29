Check Point Software наростила квартальний продажі у другому кварталі на 7% до 627 млн дол.

29 июля 2024 г., 11:25

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Check Point Software Technologies оголосила фінансові результати за другий квартал, що завершився 30 червня 2024 року.





Загальний дохід за період склав 627 мільйонів доларів, що на 7% більше, ніж у минулому році.





Доходи від підписки на послуги безпеки зріс на 14% до 272 млн дол.





Операційний прибуток за GAAP клав 209 млн дол., що становить 33% від загального доходу.





«Я радий поділитися чудовими новинами. Компанія Check Point продемонструвала видатні результати у другому кварталі, оскільки клієнти продовжували використовувати хмарну платформу Infinity на основі штучного інтелекту для досягнення найвищого рівня безпеки, - заявив Гіл Швед, глава Check Point. - Успіх Infinity в цьому кварталі був підкреслений двозначним зростанням і значними угодами з організаціями зі списку Fortune Global 500».





Станом на 30 червня 2024 року доходи майбутніх періодів становили 1818 мільйонів доларів порівняно з 1774 мільйонами доларів на 30 червня 2023 року - тобто на 2% більше, ніж у попередньому році.





Грошові кошти, ринкові цінні папери та короткострокові депозити складають 3,058 млрд дол. станом на 30 червня 2024 року.





Протягом другого кварталу 2024 року компанія викупила приблизно 2,1 млн акцій на загальну суму близько 325 млн дол.

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