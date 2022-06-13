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За останній тиждень “IT-армія” атакувала понад 450 російських онлайн-ресурсів

13 июня 2022 г., 14:38

Понад 100 днів IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. З 6 до 12 червня було атаковано більше як 450 російських онлайн-ресурсів.

Через DDoS-атаки було зупинено роботу сайтів державних установ рф.

Інформація, яка зберігається на ресурсах Роспотребнадзору, тривалий час була недоступна.

У росіян виникли труднощі з отриманням державних та муніципальних послуг онлайн через нестабільну роботу сервісу «Мои Документы».

У Криму будівельні магазини окупантів перейшли в офлайн-режим, адже онлайн-магазини так і не змогли оговтатися після численних атак.

Низка російських ЗМІ, які розповсюджують неправдиву інформацію, були атаковані цими днями.

ІТ-армія продовжує протистояти російській агресії в кіберпросторі.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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